. Глава МИД Сербии Дадич сравнил договор с ЕС по Косово с Минскими соглашениями: такой же большой обман

Белград категорически не приемлет инициативу по вступлению Косово в Североатлантический альянс, как и признание независимости частично признанной республики, заявил глава МИД Сербии Ивица Дачич. Сербская сторона не станет пересматривать договоренности, которые ранее были достигнуты с Приштиной.

"Не будет новых переговоров об уже достигнутых договоренностях, точнее, о формировании Сообщества сербских общин. Нет признанию Косово. Нет согласия на членство Косово в ООН", - сказал глава внешнеполитического ведомства в беседе с TV Prva.

Он подчеркнул необходимость гарантий безопасности сербов в Косово и Метохии и напомнил, что Белград не был сторонником принятия соглашения с Евросоюзом.

"Мы не были в восторге от Брюссельских соглашений, это был акт доброй воли Белграда. И после всего этого мы оказались в ситуации, когда получилось, что это был большой обман, как с Минскими соглашениями".

12 января в сербскую столицу прибыл специальный советник американского Госдепартамента Дерек Шолле. Целью его было уговорить президента Сербии Александра Вучича нормализовать отношения с Косово на базе франко-германского плана. Предложение предусматривает членство Приштины в международных организациях, в том числе ООН. Добиться соблюдения франко-германского плана Запад рассчитывает уже "в ближайшие месяцы".

По словам премьер-министра Косова Альбина Курти, Приштина считает план "хорошей основой" для переговоров, но Сербия "план отвергла", потому западные страны должны надавить на Белград. Сербское руководство на самом деле дало ясно понять, что франко-германский план в его сегодняшнем виде неприемлем, поскольку предполагает признание независимости Косово.

Что касается визита Шолле, то Вучич считает неслучайным то, что именно он прибыл убедить Сербию принять план: спецсоветник Госдепа - "очень важная фигура". Многие сербские политики и эксперты обратили внимание на то, что официальный Белград в последнее время отдает предпочтение переговорам с представителями Соединенных Штатов, а не Евросоюза.