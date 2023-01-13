. Григорий Лепс стал самым дорогим артистом

Несмотря на скандалы, певец Григорий Лепс получает самые большие гонорары. Исполнитель хита «Водопад» смог остаться в плюсе в нынешнее неспокойное время. В 2022 году Григорий не раз оказывался в центре внимания светской тусовки. Певец развелся с женой, стал участником драки возле бара в Санкт-Петербурге. Тем не менее, Лепсу удалось активно поработать и стать одним из самых востребованных у российских слушателей. На Новый год Григорий выступил в ресторане на Рублевке, где столик в вип-зоне обошелся гостям по 900 тысяч рублей. Старый Новый год Лепс встретит уже в Дубае. Билеты на шоу с ним распроданы. «Лепс сейчас №1 в шоу-бизнесе, и у него почти всегда полный солд-аут. Скандалы пошли певцу только на пользу, лишний раз подтвердив его образ нормального русского мужика, который может и кулаками помахать в запале, и разрулить потом этот конфликт так, что ни у кого не останется претензий», — рассказал сотрудник компании, организующей частные мероприятия с артистами.По его словам, Григорий нравится зрителям не только талантом, но и открытостью. Они чувствуют в звезде что-то близкое, а потому тепло принимают. «Сам Григорий Викторович на концертах откровенен со зрителями: да, мол, буян, не без греха. Это нравится, это подкупает. Люди видят в нем обычного человека, а не далекую звезду-недотрогу с безупречным имиджем, придуманным пиарщиками и стилистами. И за это зрители готовы платить», — отметил источник. Он уточнил, что исполнитель хита «Самый лучший день» за прошлый год стал самой дорогой отечественной звездой на корпоративах с гонораром в 120 тысяч евро или около 9 миллионов рублей по текущему курсу. В доходах Лепсу немного уступили Стас Михайлов, Гарик Сукачев, Ирина Аллегрова. Их выступление обходится в 100 тысяч евро (7,5 млн руб). Филипп Киркоров занимает третью строчку в этом рейтинге. Он готов выйти к поклонникам за 90 тысяч евро (6,7 млн руб). Николай Басков, Юрий Антонов и Жанна Агузарова выступают на корпоративах за 80 тысяч евро (6 млн руб). Группа «Чайф», по информации собеседника «КП», получает гонорар в размере 60 тысяч евро (4,5 млн руб).