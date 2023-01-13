. Группа «Илим» выпустила продолжение серии детских книг «Когда я вырасту, я стану спасателем»
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Группа «Илим» выпустила продолжение серии детских книг «Когда я вырасту, я стану спасателем»

Группа «Илим» выпустила продолжение серии детских книг «Когда я вырасту, я стану спасателем»

Авторы придумали захватывающую историю, в которой главные герои — школьники Оля и Рома — знакомятся со спасателями и узнают, как нужно правильно себя вести в опасных ситуациях. Книга ориентирована на школьников младших и средних классов.

Увлекательный динамичный сюжет и яркие иллюстрации помогут юным читателям разобраться в том, что делают добровольцы, куда нужно звонить в экстренных случаях и какими эти случаи бывают. Вдохновителями издания стали представители корпоративного движения добровольцев-спасателей Группы «Илим», которое действует в компании уже шесть лет и играет важную роль в повышении культуры безопасности во всех городах присутствия Группы «Илим»: Братске, Усть-Илимске и Коряжме.

Все издания детской профессиональной серии Группы «Илим»: «Когда я вырасту, я стану экологом» — победитель в номинации «Экопросвещение» в рамках международного проекта «Экологическая культура. Мир и согласие» (2020 год), «Когда я вырасту, я стану лесохимиком» (2017 год).


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По материалам: irk

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