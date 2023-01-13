. Инсайдер: Коллекция игр Gears of War все еще в разработке





Еще в начале 2022 года известный игровой инсайдер по Xbox Shpeshal Nick сообщал, что у Microsoft в разработке находится сборник обновленных игр одной известной серии. Тогда многие гадали, какая именно серия это может быть — Gears или Fable, но после сам Shpeshal Nick подтвердил, что речь шла именно про Gears of War. Спустя несколько месяцев после этого, в середине 2022 года, Джез Корден, еще один известный инсайдер (недавно сообщил информацию о Developer_Direct до официального анонса), говорил, что он «не уверен» в существовании сборника Gears.

Shpeshal Nick вновь в социальных сетях настаивает, что сборник обновленных версий Gears существует и все еще разрабатывается. Общаясь в Twitter с другими игроками, он заявил, что «это происходит», а после добавил:

В настоящее время мне не разрешено давать гораздо больше подробностей, чем говорить, что «это происходит» (я работаю над ослаблением хватки). Но даже как человек, который больше не является большим поклонником Gears, то, что это должно существовать, на самом деле классно. Добавьте еще лучшие прилагательные для фанатов Gears.





Напомним, в 2015 году вышла обновленная первая часть серии Gears — игра Gears of War Definitive Edition на Xbox One.