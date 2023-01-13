. Инсайдер: Коллекция игр Gears of War все еще в разработке
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Инсайдер: Коллекция игр Gears of War все еще в разработке

Инсайдер: Коллекция игр Gears of War все еще в разработке


Еще в начале 2022 года известный игровой инсайдер по Xbox Shpeshal Nick сообщал, что у Microsoft в разработке находится сборник обновленных игр одной известной серии. Тогда многие гадали, какая именно серия это может быть — Gears или Fable, но после сам Shpeshal Nick подтвердил, что речь шла именно про Gears of War. Спустя несколько месяцев после этого, в середине 2022 года, Джез Корден, еще один известный инсайдер (недавно сообщил информацию о Developer_Direct до официального анонса), говорил, что он «не уверен» в существовании сборника Gears.

Shpeshal Nick вновь в социальных сетях настаивает, что сборник обновленных версий Gears существует и все еще разрабатывается. Общаясь в Twitter с другими игроками, он заявил, что «это происходит», а после добавил:

В настоящее время мне не разрешено давать гораздо больше подробностей, чем говорить, что «это происходит» (я работаю над ослаблением хватки). Но даже как человек, который больше не является большим поклонником Gears, то, что это должно существовать, на самом деле классно. Добавьте еще лучшие прилагательные для фанатов Gears.


Напомним, в 2015 году вышла обновленная первая часть серии Gears — игра Gears of War Definitive Edition на Xbox One.

# Технологии
По материалам: newxboxone

Последние новости

В Польше назвали украинское зерно угрозой для сельского хозяйства ЕС
В Польше назвали украинское зерно угрозой для сельского хозяйства ЕС
Планеты возле красного карлика
Планеты возле красного карлика
Инсайдер: Коллекция игр Gears of War все еще в разработке
Инсайдер: Коллекция игр Gears of War все еще в разработке
В России планируют за пять лет выйти на производство 72 самолетов МС-21 в год
В России планируют за пять лет выйти на производство 72 самолетов
В Жигаловском районе открыли ледовую переправу
В Жигаловском районе открыли ледовую переправу
Жителя Аларского района приговорили к 7 годам колонии за убийство мужчины кирпичом
Жителя Аларского района приговорили к 7 годам колонии за убийство
Россия готова возобновить поставки электроэнергии в Европу
Россия готова возобновить поставки электроэнергии в Европу
Перечислены самые популярные способы обмана пенсионеров
Перечислены самые популярные способы обмана пенсионеров
В офисе Зеленского впервые допустили сдачу Соледара
В офисе Зеленского впервые допустили сдачу Соледара
Мужчина попытался проучить одноклассника и оказался в неловкой ситуации
Мужчина попытался проучить одноклассника и оказался в неловкой
Панда радуется пятнице
Панда радуется пятнице
Япония засомневалась в введении потолка цен на российскую нефть
Япония засомневалась в введении потолка цен на российскую нефть

Топ на сегодня

В России оценили выгоду новых собственников от покупки иностранных активов
В России оценили выгоду новых собственников от покупки иностранных
Филипп Киркоров сравнил себя с Давой, похваставшись "накачанным" прессом после пластики
Филипп Киркоров сравнил себя с Давой, похваставшись
В Чечне опровергли информацию об отказе лишить Меладзе звания народного артиста
В Чечне опровергли информацию об отказе лишить Меладзе звания
Алла Михеева рассказала о своем участии в скандальной украинской вечеринке
Алла Михеева рассказала о своем участии в скандальной украинской
В США обвинили Россию в логистическом коллапсе ВСУ
В США обвинили Россию в логистическом коллапсе ВСУ

Еще по теме

Коллекции Gears of War не существует, считает инсайдер Джез Корден
Инсайдер: в этом году Microsoft выпустит сборник переизданий Gears of War
Слух: Еще одна франшиза Xbox получит сборник вроде Halo Master Chief Collection
Инсайдер: The Coalition выпустит новую игру в 2023 году, и это не Gears 6