. Ирина Хакамада показала фото в бикини
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Ирина Хакамада показала фото в бикини

Ирина Хакамада показала фото в бикини
Бизнесвумен Ирина Хакамада поделились пляжным фото. Политик решила провести новогодние каникулы в Таиланде. Туда она уехала вместе со своей особенной дочкой Марией. На днях в микроблоге журналистки появилось трогательное семейное фото из поездки. Вскоре после этого Хакамада опубликовала еще один отпускной кадр, взбудораживший фантазию её подписчиков. 67-летняя Ирина Муцуовна похвасталась абсолютно идеальной фигурой в купальнике. На снимке она позировала в крошечном бикини, демонстрируя поклонникам подтянутое тело и многочисленные татуировки.
«Любимый роман «Женщина в песках» Кобо Абэ»,— подписала фото Хакамада. Теперь фанаты жаждут узнать, в чем же заключается главный секрет красоты журналистки. На самом деле Хакамада придерживается довольно жестких ограничений в питании. Она, например, давно исключила из своего рациона мясо, колбасы, готовые соусы, а также алкоголь и газированные напитки. Хакамада рекомендует всем женщинам пить больше воды, ведь зачастую люди путают жажду с чувством голода. Кроме того, она советует каждый день заниматься любыми видами спорта. Главное, чтобы организм не был лишен физической нагрузки.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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