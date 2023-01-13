. Ирина Хакамада показала фото в бикини

Бизнесвумен Ирина Хакамада поделились пляжным фото. Политик решила провести новогодние каникулы в Таиланде. Туда она уехала вместе со своей особенной дочкой Марией. На днях в микроблоге журналистки появилось трогательное семейное фото из поездки. Вскоре после этого Хакамада опубликовала еще один отпускной кадр, взбудораживший фантазию её подписчиков. 67-летняя Ирина Муцуовна похвасталась абсолютно идеальной фигурой в купальнике. На снимке она позировала в крошечном бикини, демонстрируя поклонникам подтянутое тело и многочисленные татуировки.«Любимый роман «Женщина в песках» Кобо Абэ»,— подписала фото Хакамада. Теперь фанаты жаждут узнать, в чем же заключается главный секрет красоты журналистки. На самом деле Хакамада придерживается довольно жестких ограничений в питании. Она, например, давно исключила из своего рациона мясо, колбасы, готовые соусы, а также алкоголь и газированные напитки. Хакамада рекомендует всем женщинам пить больше воды, ведь зачастую люди путают жажду с чувством голода. Кроме того, она советует каждый день заниматься любыми видами спорта. Главное, чтобы организм не был лишен физической нагрузки.