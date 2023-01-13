. Иркутянина оштрафовали за фотосъемку местности с квадрокоптера в Ольхонском районе

В ноябре 2022 года житель Иркутска снимал с квадрокоптера местность над территорией посадочной площадки «Хужир» в деревне Харанцы Ольхонского района Иркутской области. Так как квадрокоптер относится к беспилотным воздушным судам, мужчина должен был представить план полета в органы обслуживания воздушного движения и получить разрешение на использование воздушного пространства. Однако он этого не сделал, тем самым нарушив требования законодательства, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данному факту Байкало-Ангарский транспортный прокурор возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 11.4 КоАП РФ «Нарушение правил использования воздушного пространства лицом, не наделенными в установленном порядке правом на осуществление деятельности по использованию воздушного пространства». Мужчину привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.