. Иркутянина оштрафовали за фотосъемку местности с квадрокоптера в Ольхонском районе
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Иркутянина оштрафовали за фотосъемку местности с квадрокоптера в Ольхонском районе

В ноябре 2022 года житель Иркутска снимал с квадрокоптера местность над территорией посадочной площадки «Хужир» в деревне Харанцы Ольхонского района Иркутской области. Так как квадрокоптер относится к беспилотным воздушным судам, мужчина должен был представить план полета в органы обслуживания воздушного движения и получить разрешение на использование воздушного пространства. Однако он этого не сделал, тем самым нарушив требования законодательства, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По данному факту Байкало-Ангарский транспортный прокурор возбудил дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 2 статьи 11.4 КоАП РФ «Нарушение правил использования воздушного пространства лицом, не наделенными в установленном порядке правом на осуществление деятельности по использованию воздушного пространства». Мужчину привлекли к административной ответственности в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

Стало известно решение Германии по отправке танков Leopard на Украину
Стало известно решение Германии по отправке танков Leopard на Украину
Дисциплинарный комитет РУСАДА оправдал Камилу Валиеву
Дисциплинарный комитет РУСАДА оправдал Камилу Валиеву
В России пообещали повышение ряда социальных выплат
В России пообещали повышение ряда социальных выплат
Прокуратура внесла представление главе Балаганска из-за коммунальной аварии
Прокуратура внесла представление главе Балаганска из-за коммунальной
Иркутянина оштрафовали за фотосъемку местности с квадрокоптера в Ольхонском районе
Иркутянина оштрафовали за фотосъемку местности с квадрокоптера в
В Балаганске устранили коммунальную аварию
В Балаганске устранили коммунальную аварию
Xbox Series X | S — единственные консоли в Европе в 2022 году, которые выросли в продажах
Xbox Series X | S — единственные консоли в Европе в 2022 году,
Ксения Бородина обрушилась на бывших и их возлюбленных, обвинив их в хайпе на ее имени: "У вас совесть есть?"
Ксения Бородина обрушилась на бывших и их возлюбленных, обвинив их в
Васильев день 14 января помогает привлечь удачу и благополучие в дом
Васильев день 14 января помогает привлечь удачу и благополучие в дом
Брат Дани Милохина признался, почему он не хочет возвращаться в Россию
Брат Дани Милохина признался, почему он не хочет возвращаться в Россию
Татьяна Навка молится за Романа Костомарова
Татьяна Навка молится за Романа Костомарова
Анастасия Макеева поселила родителей мужа в своем доме
Анастасия Макеева поселила родителей мужа в своем доме

Топ на сегодня

Международные резервы России за неделю увеличились на 4,5 миллиарда долларов
Международные резервы России за неделю увеличились на 4,5 миллиарда
Microsoft даст сотрудникам право на бесконечный отпуск
Microsoft даст сотрудникам право на бесконечный отпуск
Филипп Киркоров невероятно помолодел в Дубае
Филипп Киркоров невероятно помолодел в Дубае
В США предрекли ВСУ проблемы из-за новых поставок западного оружия
В США предрекли ВСУ проблемы из-за новых поставок западного оружия
Кети Топурия показала сменившую имидж дочь, которую теперь не узнать
Кети Топурия показала сменившую имидж дочь, которую теперь не узнать

Еще по теме

Прокуратура оштрафовала «ИрАэро» за неразмещение пассажиров в гостинице при задержке рейса
В Минобороны заявили о 18 тыс нарушений использования воздушного пространства
Военный самолет РФ нарушил воздушное пространство Эстонии
Продлен запрет на полеты над Винницей, где взорвались склады с боеприпасами