. Иркутские путешественники пройдут вокруг Байкала по льду за восемь дней на вездеходах
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Иркутские путешественники пройдут вокруг Байкала по льду за восемь дней на вездеходах

Иркутские путешественники пройдут вокруг Байкала по льду за восемь дней на вездеходах

Иркутские путешественники намерены установить новый рекорд и пройти вокруг Байкала за восемь дней по льду, не выезжая на берег. Как рассказал журналисту IRK.ru блогер-путешественник Михаил Петров, старт экспедиции запланирован на 2 февраля.

Кроме Михаила, в состав группы вошли Александр Цыпкин, Андрей Амагзаев и Евгений Днепровский. Участники экспедиции подали заявку в Книгу рекордов России, ее уже зарегистрировали. Группа стартует в поселке Листвянка, а затем по часовой стрелке обойдет весь Байкал, вернувшись в исходную точку. Передвигаться путешественники будут на двух мотовездеходах «Байкал 4х4».

Топливо для техники участники везут с собой, всего им потребуется 700 литров бензина. Сейчас путешественники готовят снаряжение: спутниковые телефоны, GPS-трекеры и навигаторы, инструменты и другие предметы, которые могут понадобиться в путешествии. На ночлег группа планирует останавливаться прямо на льду: на Малом Море, в поселке Заворотное, в местности Давша, у Ушканьих островов, в Нижнеагарске, Энхалуке и Танхое.


# Главные новости
По материалам: irk

Последние новости

Группа «Илим» выпустила продолжение серии детских книг «Когда я вырасту, я стану спасателем»
Группа «Илим» выпустила продолжение серии детских книг «Когда я
Иркутские путешественники пройдут вокруг Байкала по льду за восемь дней на вездеходах
Иркутские путешественники пройдут вокруг Байкала по льду за восемь
Власти Иркутской области приступили к разработке документации на строительство детской больницы
Власти Иркутской области приступили к разработке документации на
На Xbox в Human: Fall Flat стал доступен новый уровень — «Миниатюра»
На Xbox в Human: Fall Flat стал доступен новый уровень — «Миниатюра»
Полчаса обновленного геймплея Skull & Bones показала команда Ubisoft
Полчаса обновленного геймплея Skull & Bones показала команда
Расширение границ и укрепление суверенитета: итоги минувшего года
Расширение границ и укрепление суверенитета: итоги минувшего года
Лучшие шутки и мемы из Сети - 13.01.2023 (15 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 13.01.2023 (15 фото)
Артемия Троицкого включили в реестр иноагентов
Артемия Троицкого включили в реестр иноагентов
Версии о виновных в крушении истребителя Су-30 в Иркутске планируют назвать в феврале
Версии о виновных в крушении истребителя Су-30 в Иркутске планируют
По итогам декабря потребительские расходы россиян выросли на 3,6% — до 5,6 триллиона рублей
По итогам декабря потребительские расходы россиян выросли на 3,6% —
СК проводит проверку по факту обнаружения свалки отходов лесопиления в Ленинском округе
СК проводит проверку по факту обнаружения свалки отходов лесопиления
Китай нашел новый способ взять под контроль технологические компании
Китай нашел новый способ взять под контроль технологические компании

Топ на сегодня

Международные резервы России за неделю увеличились на 4,5 миллиарда долларов
Международные резервы России за неделю увеличились на 4,5 миллиарда
Филипп Киркоров невероятно помолодел в Дубае
Филипп Киркоров невероятно помолодел в Дубае
Виталий Гогунский рассказал о натянутых отношениях с родственниками на Украине
Виталий Гогунский рассказал о натянутых отношениях с родственниками
Кети Топурия показала сменившую имидж дочь, которую теперь не узнать
Кети Топурия показала сменившую имидж дочь, которую теперь не узнать
Иркутский аэропорт зарегистрировал 2,6 миллиона пассажиров в 2022 году
Иркутский аэропорт зарегистрировал 2,6 миллиона пассажиров в 2022 году

Еще по теме

На пикапах до самого северного поселка мира: россияне установили рекорд (ФОТО, ВИДЕО)
Тимофеева рассказала, кто будет решать судьбу Байкала
Военнослужащие Северного флота, участвующие в экспедиции «Путь помора», преодолели половину маршрута
9 января «Байкал-Энергия» сыграет с нижегородским «Стартом»