. Иркутские путешественники пройдут вокруг Байкала по льду за восемь дней на вездеходах

Иркутские путешественники намерены установить новый рекорд и пройти вокруг Байкала за восемь дней по льду, не выезжая на берег. Как рассказал журналисту IRK.ru блогер-путешественник Михаил Петров, старт экспедиции запланирован на 2 февраля.

Кроме Михаила, в состав группы вошли Александр Цыпкин, Андрей Амагзаев и Евгений Днепровский. Участники экспедиции подали заявку в Книгу рекордов России, ее уже зарегистрировали. Группа стартует в поселке Листвянка, а затем по часовой стрелке обойдет весь Байкал, вернувшись в исходную точку. Передвигаться путешественники будут на двух мотовездеходах «Байкал 4х4».

Топливо для техники участники везут с собой, всего им потребуется 700 литров бензина. Сейчас путешественники готовят снаряжение: спутниковые телефоны, GPS-трекеры и навигаторы, инструменты и другие предметы, которые могут понадобиться в путешествии. На ночлег группа планирует останавливаться прямо на льду: на Малом Море, в поселке Заворотное, в местности Давша, у Ушканьих островов, в Нижнеагарске, Энхалуке и Танхое.



