. Иркутский аэропорт зарегистрировал 2,6 миллиона пассажиров в 2022 году
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Иркутский аэропорт зарегистрировал 2,6 миллиона пассажиров в 2022 году

Иркутский аэропорт зарегистрировал 2,6 миллиона пассажиров в 2022 году

В АО «Международный аэропорт Иркутск» подвели итоги работы за 2022 год. Впервые за всю свою современную историю аэропорт преодолел новый рубеж пассажиропотока, сообщает пресс-служба организации.

По общим итогам прошедшего года показатель прибывших и улетевших граждан составил 2 632 834 человека. Из них 190 614 путешественников зафиксированы на международных рейсах. Чаще всего пассажиры прилетали и улетали в Ош, Бишкек, Ташкент, Наманган, Душанбе и Таиланд. На внутренних рейсах пассажиры чаще всего выбирали Москву, Санкт-Петербург, Красноярск и Владивосток. В топ региональных маршрутов попали Усть-Кут, Киренск, Братск, Казачинск, Усть-Илимск и Бодайбо.

В 2022 году в иркутском аэропорту открыты дополнительные, новые внутренние и зарубежные рейсы. Кроме того, за год выполнен 16 291 самолетовылет, обслужено 9 427 тонн груза и 1 399 тонн почты.

Пассажиропоток растет ежегодно, аэропорт встречает и провожает более двух миллионов путешественников. В 2023 году предприятие планирует встретить трехмиллионного пассажира.

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По материалам: irk

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