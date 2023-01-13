. Исхудавшая Полина Гагарина показала ребра в пудровом бикини
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Исхудавшая Полина Гагарина показала ребра в пудровом бикини

Исхудавшая Полина Гагарина показала ребра в пудровом бикини
Певица Полина Гагарина поделилась пляжным фото с отдыха на Мальдивах. Полина Гагарина уже много лет выступает на сцене. Она не скрывает, что поддерживает себя в форме не только ради того, чтобы хорошо выглядеть. Артистка утверждает, что даже один лишний килограмм мешает ей петь в полную силу. Примечательно, что певицу не раз критиковали за худобу. Она старается не весить больше 48 кг. В январе Полина улетела с детьми в отпуск. Она проводит время на Мальдивах. Артистка решила поделиться пляжным кадром. Она запечатлелась в пудровом купальнике из сжатой ткани. Певица обнажила свои точеные формы. Она повернулась, блеснув осиной талией. При этом Гагарина не скрыла выпирающие ребра.
«Девушка и лопата», — подписала фото звезда. Поклонники посчитали, что Полина стала слишком худой. Ее фото их шокировало. «Полина, да можно уже было и не втягивать живот», «Боже, какая красота!», «Какая фигура прекрасная», «Мама дорогая, зачем так доводить себя, кожа да кости!», «Поправиться немного надо», — написали подписчики.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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