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Яна Поплавская заявила, что уедет из страны если предатели вернуться

Яна Поплавская заявила, что уедет из страны если предатели вернуться
Актриса Яна Поплавская жестко высказалась о возвращении звезд. Иван Ургант и соведущие его развлекательной программы, поставленной на паузу, нынешней зимой приободрились и «вышли из тени». На этой неделе Алла Михеева оскандалилась, появившись на украинской вечеринке в Куршевеле. После этого она засобиралась в эфир Первого канала, об этом заявила Яна Поплавская. «Алла Михеева в кулуарах утверждает, что Вечерний Ургант скоро вернется, — отметила 55-летняя актриса. — По крайней мере, она уже собирается блистать в эфире. Уже блеснув на вечеринке с выносом шампанского под украинским флагом». Звезда фильма «Про Красную Шапочку» заверила, что ей не нравится вся компания шоуменов Первого канала: Иван Ургант, Александр Гудков и Дмитрий Хрусталев. Артистка высказала мнение, что их возможное возвращение на канал «Россия-1» даже бы не обсуждалось.
«Меня шокируют все эти разговоры, — заявила Поплавская. — То Песков, то Навка говорят, что Ваня парень неплохой. То разные рассказы, мол съемки едва ли уже не ведутся. Бывает ли дым без огня? Кто готовит почву для возвращения иудиных последователей? Можно ли представить, чтобы подобное происходило в ВГТРК? Чтобы того же Галкина* снова вернули на «Россию-1»? Конечно, нет! Возможно такое на Первом канале? Михеева уверена, что да!» Известная своей патриотической позицией актриса заверила, что не сможет жить в одной стране с «предателями», если они вернутся в эфир. Телезвезда пообещала, что в таком случае она эмигрирует. «Я точно знаю, если все эти перебежчики вернутся и снова будут в злате и почете, тогда уже уеду я! Куда-то туда, где не жалуют предателей, душепродавцев, кумовство и малодушие, но где помнят о поступках, чтят совесть и честные поступки!» — написала Яна в своем Telegram-канале. Недавно Поплавская заявила, что ее не удивил отъезд Аллы Пугачевой в Израиль. Артистка сказала, что понимает поп-звезду. «Вы хотели, чтобы она предала мужа?» — указала телеведущая и педагог. * Включен Минюстом РФ в реестр физлиц-иноагентов.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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