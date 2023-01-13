. Япония засомневалась в введении потолка цен на российскую нефть
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Япония засомневалась в введении потолка цен на российскую нефть

Япония засомневалась в введении потолка цен на российскую нефтьWSJ: власти Японии не знают, поддержат ли введение потолка цен на нефть из России

Японские власти засомневались в необходимости введения потолка цен на российскую нефть и пока не знают, поддерживать ли обсуждаемые США и их союзниками ограничения на нефтепродукты. Об этом сообщает сообщает The Wall Street Journal.

«Мы еще не определились со своей позицией. Япония находилась в тесной координации со странами "семерки"», — прокомментировала заместитель пресс-секретаря японского МИДа Юкико Окано.

Ранее в январе агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя Минфина США писало, что доходы России снижаются из-за ограничения цен на нефть западными странами. По его словам, несмотря на антироссийские санкции, у Европы на сегодняшний день достаточно запасов нефти и нефтепродуктов, в том числе из-за высоких температур.

Потолок цен на нефтепродукты вступит в силу 5 февраля. Подробности санкций пока обсуждаются, речь идет сразу о двух ограничениях — для экспортных товаров с высокой стоимостью, например дизельного топлива, и для товаров с низкой, таких как мазут.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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