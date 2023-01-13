. Йога-асаны для хорошего пищеварения: упражнения, которые можно делать каждый день
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Йога-асаны для хорошего пищеварения: упражнения, которые можно делать каждый день

Йога-асаны для хорошего пищеварения: упражнения, которые можно делать каждый день

Физическая активность необходима для хорошего самочувствия и правильной работы всех систем организма. Но мало кто знает, что некоторые упражнения йога-асаны способны нормализовать пищеварение. А это очень важный фактор отличного здоровья и самочувствия. Чем лучше работает ЖКТ, тем больше полезных веществ мы получаем из пищи, тем выше наш иммунитет. Какие же упражнения можно делать каждый день без опасности навредить себе?

Упражнения для хорошего пищеварения на каждый день

Ваджрасана или поза алмаза

Возьмите каремат и сядьте на пятки, держа спину прямой. Она должна быть ровной, но не напряженной. Смотрите прямо перед собой и медленно дышите. Думая о каждом вдохе и выдохе, соблюдайте неподвижность. Пусть кисти рук свободно лежат на коленях. В таком положении нужно сделать 10 циклов дыхания.


Пашчимоттанасана или поза наклона к ногам сидя

Сядьте на ягодицы и выпрямите ноги, стараясь тянуть носочки на себя. Вдохните полной грудью и потянитесь руками вверх, а затем, выпуская воздух из легких, медленно наклоняйтесь и старайтесь достать пальцами до стоп.

Не нужно делать то, что приносит неприятные ощущения. Если до стоп не достали, положите руки вдоль ног так, как вам удобно. Главное, почувствовать, будто вы тянетесь животом и грудью к ногам, и зафиксировать это положение. На протяжении всего упражнения нужно следить за дыханием, чтобы оно не сбивалось, иначе эффекта не будет. В зависимости от субъективных ощущений, сделайте от 7 до 10 медленных циклов дыхания и потихоньку распрямите спину.


Ардха матсьендрасана или половинная поза царя рыб

Сидя в том же положении, согните одну ногу так, чтобы стопа стояла у противоположного колена. Затем поверните корпус и голову в ту же сторону и положите руку на бедро, а другую отведите назад для упора. Вдыхая, тянитесь вверх головой, а на выдохе старайтесь сильнее повернуть корпус назад. После нескольких циклов дыханий развернитесь в исходное положение и отдохните. Потом проделайте все то же самое, но в другую сторону.


Ардха чакрасана или поза полумоста

Медленно ложитесь на спину и поставьте согнутые ноги на ширине плеч. Стопы должны быть как можно ближе к ягодицам. Постепенно поднимите таз вверх, держа руки вдоль тела на полу. Главными точками упора должны быть плечи и стопы. Не напрягайте шею и грудной отдел. Дыхание должно быть ровным и спокойным. После 7 циклов дыхания опустите таз на пол.


Апанасана или поза освобождения ветра

Лягте на спину и подтяните ноги к грудной клетке, затем зафиксируйте их руками. Плечи, таз и голова должны плотно прилегать к полу. Дышите полной грудью, но не допускайте, чтобы было слишком неудобно. Через 5-7 циклов дыхания отпустите ноги и расслабьтесь. Можно просто немного полежать на спине.


# Общество
По материалам: rsute

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