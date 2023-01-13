Юрий Башмет рассказал о состоянии больного Никиты Михалкова: "Признаюсь, испугался"
Многие поклонники таланта 77-летнего Никиты Михалкова переживают за него после того, как он попал в реанимацию. Знаменитого режиссера госпитализировали с гриппом 5 января. Музыкант Юрий Башмет поделился с журналистами последними новостями о состоянии мэтра.
Никита Михалков является большим другом Юрия Башмета, который связался с режиссером, как только узнал о непростой ситуации, касающейся его здоровья.
Юрий Башмет сделал крайне обнадеживающее заявление о состоянии мэтра российского кино.
"Состояние Никиты Михалкова неплохое. Надеюсь, что его скоро выпишут", - заявил музыкант в интервью "Российской газете".
Больной Никита Михалков обратился к поклонникам
После нескольких суток, проведенных в реанимации, Никита Михалков наконец решился выйти на связь со своими поклонниками.
Никита Михалков посетовал, что в СМИ было множество "немыслимой, мало соответствующей действительности информации" о нем.
"Достоверные новости о моем здоровье вы сможете узнавать все так же, даст Бог, из первых уст - в моем официальном телеграм-канале "Бесогон" (с голубой галочкой)", - отмечается в сообщении.