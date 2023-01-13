. Юрий Башмет рассказал о состоянии больного Никиты Михалкова: "Признаюсь, испугался"
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Юрий Башмет рассказал о состоянии больного Никиты Михалкова: "Признаюсь, испугался"

Юрий Башмет рассказал о состоянии больного Никиты Михалкова: "Признаюсь, испугался"

Многие поклонники таланта 77-летнего Никиты Михалкова переживают за него после того, как он попал в реанимацию. Знаменитого режиссера госпитализировали с гриппом 5 января. Музыкант Юрий Башмет поделился с журналистами последними новостями о состоянии мэтра.

Никита Михалков является большим другом Юрия Башмета, который связался с режиссером, как только узнал о непростой ситуации, касающейся его здоровья.


Я знал, что он в реанимации. Когда до меня дошло известие о его болезни, признаюсь, испугался, позвонил ему. Думал, если он в реанимации, то у него нет при себе телефона. Два гудка - и он взял трубку, и мы с ним прекрасно поговорили минут пять. Дай Бог ему здоровья.

Юрий Башмет сделал крайне обнадеживающее заявление о состоянии мэтра российского кино. 

"Состояние Никиты Михалкова неплохое. Надеюсь, что его скоро выпишут", - заявил музыкант в интервью "Российской газете".


Больной Никита Михалков обратился к поклонникам

После нескольких суток, проведенных в реанимации, Никита Михалков наконец решился выйти на связь со своими поклонниками.

Я хочу сказать, что пока я остаюсь в больнице, продолжаю проходить обследования и получать необходимое лечение. Я благодарен всем и каждому, кто в эти дни беспокоится обо мне! Количество сообщений с пожеланиями здоровья невероятное. Теперь я знаю точно, чем отличается популярность от настоящей любви!

Никита Михалков посетовал, что в СМИ было множество "немыслимой, мало соответствующей действительности информации" о нем.

"Достоверные новости о моем здоровье вы сможете узнавать все так же, даст Бог, из первых уст - в моем официальном телеграм-канале "Бесогон" (с голубой галочкой)", - отмечается в сообщении.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Международные резервы России за неделю увеличились на 4,5 миллиарда долларов
Международные резервы России за неделю увеличились на 4,5 миллиарда
Пятница 13 января 2023 года: почему это самый опасный день месяца
Пятница 13 января 2023 года: почему это самый опасный день месяца
В ДНР заявили об оперативном окружении Артемовска
В ДНР заявили об оперативном окружении Артемовска
Nacon и Cyanide выпустят Chef Life: A Restaurant Simulator на Xbox уже 23 февраля — новый трейлер
Nacon и Cyanide выпустят Chef Life: A Restaurant Simulator на Xbox
Лунный день сегодня 13 января 2023 года
Лунный день сегодня 13 января 2023 года
Юрий Башмет рассказал о состоянии больного Никиты Михалкова: "Признаюсь, испугался"
Юрий Башмет рассказал о состоянии больного Никиты Михалкова:
Кети Топурия показала сменившую имидж дочь, которую теперь не узнать
Кети Топурия показала сменившую имидж дочь, которую теперь не узнать
Анна Ардова получает поздравления с рождением ребенка
Анна Ардова получает поздравления с рождением ребенка
Григорий Лепс стал самым дорогим артистом
Григорий Лепс стал самым дорогим артистом
Наступает самый опасный день
Наступает самый опасный день
Певица Слава похвасталась беременным животом
Певица Слава похвасталась беременным животом
Мария Кожевникова изрядно поправилась и вышла в свет в спортивном костюме
Мария Кожевникова изрядно поправилась и вышла в свет в спортивном

Топ на сегодня

Число банкротств в России выросло в полтора раза
Число банкротств в России выросло в полтора раза
Раскрыты последствия запрета на импорт российской нефти для Германии
Раскрыты последствия запрета на импорт российской нефти для Германии
В России оценили выгоду новых собственников от покупки иностранных активов
В России оценили выгоду новых собственников от покупки иностранных
Филипп Киркоров сравнил себя с Давой, похваставшись "накачанным" прессом после пластики
Филипп Киркоров сравнил себя с Давой, похваставшись
Алла Пугачева скоро будет лапу сосать со своими расходами
Алла Пугачева скоро будет лапу сосать со своими расходами

Еще по теме

Башмет рассказал о состоянии госпитализированного Михалкова
Никита Михалков рискует умереть из-за болезни
Стали известны подробности госпитализации Никиты Михалкова в реанимацию
Яна Поплавская рассказала о состоянии Никиты Михалкова