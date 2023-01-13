. Юрий Башмет рассказал о состоянии больного Никиты Михалкова: "Признаюсь, испугался"

Многие поклонники таланта 77-летнего Никиты Михалкова переживают за него после того, как он попал в реанимацию. Знаменитого режиссера госпитализировали с гриппом 5 января. Музыкант Юрий Башмет поделился с журналистами последними новостями о состоянии мэтра.

Никита Михалков является большим другом Юрия Башмета, который связался с режиссером, как только узнал о непростой ситуации, касающейся его здоровья.



Я знал, что он в реанимации. Когда до меня дошло известие о его болезни, признаюсь, испугался, позвонил ему. Думал, если он в реанимации, то у него нет при себе телефона. Два гудка - и он взял трубку, и мы с ним прекрасно поговорили минут пять. Дай Бог ему здоровья.

Юрий Башмет сделал крайне обнадеживающее заявление о состоянии мэтра российского кино.

"Состояние Никиты Михалкова неплохое. Надеюсь, что его скоро выпишут", - заявил музыкант в интервью "Российской газете".

Больной Никита Михалков обратился к поклонникам

После нескольких суток, проведенных в реанимации, Никита Михалков наконец решился выйти на связь со своими поклонниками.

Я хочу сказать, что пока я остаюсь в больнице, продолжаю проходить обследования и получать необходимое лечение. Я благодарен всем и каждому, кто в эти дни беспокоится обо мне! Количество сообщений с пожеланиями здоровья невероятное. Теперь я знаю точно, чем отличается популярность от настоящей любви!

Никита Михалков посетовал, что в СМИ было множество "немыслимой, мало соответствующей действительности информации" о нем.

"Достоверные новости о моем здоровье вы сможете узнавать все так же, даст Бог, из первых уст - в моем официальном телеграм-канале "Бесогон" (с голубой галочкой)", - отмечается в сообщении.