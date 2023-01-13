. Как к началу 2023 года изменились цены на популярные в России автомобили

К началу текущего года цены на продаваемые в РФ новые автомобили заметно выросли. Из-за международных санкций остановилась сборка большинства популярных иномарок, что негативно повлияло на стоимость авто. Эксперты Autonews.ru сравнили цены на автомобили на начало 2022-го и 2023-го годов.

В настоящее время "АвтоВАЗ" собирает только три версии Lada – бюджетную Granta, а также компактные внедорожники Niva Legend и Niva Travel. "Антикризисный" седан Granta без антиблокировочной системы (АБС) и с механической кнопкой ЭРА-ГЛОНАСС будет стоить в 2023-м минимум 678 300 руб. В начале прошлого года обычные Granta с этим оборудованием продавались от 598 900 руб.



По состоянию на январь 2023 года цены на Niva Legend и Niva Travel начинаются от 800 900 и 998 900 руб. соответственно. Как и в случае с Granta, в автомобилях нет подушки безопасности и антиблокировочной системы. В январе прошлого года Niva Legend можно было купить за 693 000 руб., а Niva Travel (замена устаревшей Chevrolet Niva) – за 879 900 руб.

Что касается автомобилей зарубежных брендов, наиболее продаваемой иномаркой в России (по версии Ассоциации европейского бизнеса) уже несколько месяцев остается кроссовер Haval Jolion. Машина производится на заводе в Тульской области и стоит от 1 799 000 руб. Авто оснастили механической коробкой передач и 1,5-литровым двигателем на 143 лошадиные силы. За семиступенчатую роботизированную коробку передач придется доплатить 100 тыс. руб. В январе 2022-го кроссовер в базовой версии стоил 1 449 000 руб.

Динамика стоимости новых автомобилей в России

На российском рынке также наблюдается дефицит новых корейских автомобилей, в том числе популярных брендов Hyundai и Kia. Новый лидер продаж – кроссовер Kia Sportage – продается от 2 849 900 руб, в то время как год назад стоимость авто не превышала 2 млн рублей.

Продажи в прошлом бестселлера Kia Rio стремительно уменьшаются вследствие острой нехватки автомобилей у автопродавцов. Официальные цены на корейские седан и хэтчбек начинаются от 1 434 900 и 1 574 900 руб. соответственно. В торговых компаниях остались машины в топовых комплектациях, которые стоят значительно дороже указанных сумм. В начале 2022-го минимальные цены на Rio стартовали от 957 000 и 1 077 900 руб.

По информации Autonews.ru, в дилерских салонах значительно упал спрос на корейский кроссовер Hyundai Creta, который еще в начале 2022-го года считался самым популярным SUV в России. Стоимость автомобиля увеличилась на 37%: с 1 349 000 руб. до 1 859 000 руб. на официальном сайте. У столичных продавцов, однако, найти эту модель дешевле 2 млн руб. почти невозможно.

Седан Solaris, ранее одна из самых популярных моделей Hyundai в целом, покинул рейтинг из 25 самых популярных автомобилей в РФ по версии Ассоциации европейского бизнеса. За 2022-й стоимость седана увеличилась с 1 005 000 руб. до 1 408 000 руб. Как и Creta, у дилеров Solaris продается за бо́льшие деньги.

После февраля 2022 года в России значительно подорожали все составляющие части автомобилей – запчасти, шины, расходники, а также сами авто, в том числе подержанные. Эксперты проанализировали динамику стоимости самых популярных машин на вторичном рынке.

К концу прошлого года средневзвешенные цены на машины в России выросли приблизительно на 22%, а по отдельным позициям стоимость увеличилась на 30% и более. В этой связи специалисты спрогнозировали стоимость автомобилей в 2023 году.