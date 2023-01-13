. Как сохранить растения здоровыми: картофельная вода и еще 7 лучших лайфхаков по уходу за домашними растениями

Холодная температура воздуха, короткий световой день и сухой воздух неблагоприятным образом сказываются на состоянии комнатных растений. Невзирая на существующие правила по уходу за культурами, выделяют 7 лучших, которые станут актуальными в любое время года. Также важную роль для них играет картофельная вода.

7 лайфхаков по уходу за комнатными растениями

Чашка кофе

Кофе считается самым удачным удобрением для комнатных растений. Он содержит много важных питательных веществ, которые будут стимулировать их рост. Такой способ является очень простым и больше всего подходит для розы, магнолии и гортензии.





Пепел

Несмотря на странность данного способа, он является действенным и помогает продлить жизнь комнатным растениям, а также сделать их сильнее. Особенно он подходит для плодов, выращиваемых на дачах. Пепел содержит в своем составе кальций и калий. Он послужит отменной альтернативой привычному всем удобрению.

Картофельная вода

В зимний период времени растения нуждаются в получении всех необходимых питательных веществ, поэтому они пытаются увеличить запас крахмала в плодах. Он помогает сохранить глюкозу, а при ее недостатке растения начинают запускать процесс его разложения. Именно поэтому, прежде чем бежать в магазин за специальными удобрениями, стоит задействовать оставшуюся воду после приготовления картофеля либо макаронных изделий. Ее потребуется только освежить и можно смело поливать.





Яичная скорлупа

В скорлупе яиц содержится много извести, которая является универсальным минералом, помогающим снизить кислотность почвы, а так же кальцием, который питает растения. Прежде чем отправлять скорлупу в землю, необходимо раздавить ее на маленькие куски и уже потом высыпать в горшочек.

Губка

Некоторые растения могут существовать долго без воды. Но есть и те, которые нуждаются в постоянном поливе. Чтобы упростить задачу, можно воспользоваться данным способом: перед посадкой цветка в горшок, на его дно следует поместить губку и засыпать ее сверху почвой. Она впитает в себя лишнюю воду, а в трудных ситуациях начнет подпитывать растения.

Английская соль





Если добавить ложку английской соли в четыре литра воды, то получится отменное удобрение для комнатных растений. Жидкость нужно хорошо размешать и дать некоторое время настояться. Этот состав обеспечит растения магнием.

Злаки

Злаки являются хорошим источником питательных веществ. Именно поэтому оставшуюся зерновую крошку не стоит выбрасывать, а нужно поместить в горшок с цветами и присыпать почвой. Этой подпитки будет достаточно растениям, так что не придется покупать дополнительную.

Уксус

Цветущие растения любят уксус. Кислота ускоряет рост корней, улучшает цветение и получается наглядный результат, который будет радовать всех своей красотой. Для получения состава придется соединить ложку уксуса с 1,5 литрами воды. Таким раствором нужно поливать цветы три раза в месяц, но не больше, иначе можно переборщить с поливом.