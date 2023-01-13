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Как узнать свое будущее с помощью нумерологии

Как узнать свое будущее с помощью нумерологии

Нумерология — древняя наука, с ее помощью можно определять характер и судьбу человека, предсказывать будущее и даже получать ответы на интересующие вопросы. Ведь информационное поле Вселенной едино, оно тесно связано с нашим внутренним биополем. Существует несколько видов нумерологического гадания на будущее — в виде простых вопросов и ответов и в виде более развернутого ответа, что вас ожидает в перспективе.

Как получить ответ на интересующий вопрос

С помощью нумерологии можно получить ответ на любой вопрос, который вас интересует. Но его важно правильно сформулировать, потому что ответы эти однозначны, по принципу «да» и «нет». Для этого пользуются специальной нумерологической таблицей.

Например, чтобы получить ответ на вопрос, удастся ли вам устроиться на какую-то работу, предложение следует сформулировать следующим образом: «Меня возьмут на работу». Фраза должна быть односложной и предполагающей простой ответ «да» — «нет».


Далее записывайте эту фразу на листочке бумаги и при помощи таблицы переводите буквы в цифры.

«Меня возьмут на работу»: М — 5, Е — 6, Н — 6, Я — 6, В — 3, О — 7, З — 9, Ь — 3, М — 5, У — 3, Т — 2, Н — 6, А — 1, Р — 9, А — 1, Б — 2, О — 7, Т — 2, У — 3.

Если в предложении имеются цифры, их так и оставляем цифрами. Затем складываем эти цифры, до получения однозначного числа: 5 + 6 + 6 + 6 + 3 + 7 + 9 + 3 + 5 + 3 + 2 + 6 + 1 + 9 + 1 + 2 + 7 + 2 + 3 = 86; 8 + 6 = 14; 1 + 4 = 5

Итоговое число — 5.

Согласно законам нумерологии, все четные числа означают ответ «да», все нечетные — «нет». Таким образом, у нас получается отрицательный ответ на этот вопрос.

Если итоговое число — 1, 3, 5, 7 или 9, то ответом на ваш вопрос будет «нет». Если итоговое число — 2, 4, 6, или 8, то ответ «да».

Как узнать, что вас ожидает в ближайшей перспективе

Это более сложное гадание, затрагивающее информационное поле вашего ближайшего будущего. Его нельзя проводить часто, оно рассчитано примерно на месячную фазу.

В начале гадания нужно записать на листочке точную дату и время, когда вы начинаете подключаться к информационному полю Вселенной.

Например, это происходит 25 января в 18 часов 25 минут. Записываем это время и складываем все цифры этого ряда: 2 + 5 + 0 + 1 + 1 + 8 + 2 + 5 = 24; 2 + 4 = 6


Итак, полученное число — 6. Что оно означает, и к каким советам Вселенной следует прислушаться в течение ближайшего месяца?

1 — в ближайшее время старайтесь держаться близких людей, принимайте их помощь и поддержку, так будет проще преодолеть все трудности;

2 — старайтесь быть осторожнее, не принимайте поспешных решений, просчитывайте любой свой шаг;

3 — обращайте внимание на подсказки Вселенной, в ближайшее время они дадут вам духовное прозрение;

4 — вас ждет спокойное и стабильное будущее, вы найдете удачу там, где ее ищете, но старайтесь зря не рисковать;

5 — не зацикливайтесь на каком-то одном деле, смотрите шире, пытайтесь заглянуть «за горизонт», там вас ждет удача;

6 — в ближайший месяц положитесь на свою интуицию, она станет вашим самым надежным проводником и поможет справиться со многими проблемами;

7 — вас ожидает удача и исполнение вашей мечты, Вселенная будет вам помогать;

8 — вы можете рассчитывать на успехи в финансовой и материальной сфере, время благоприятное для крупных покупок и путешествий;

9 — в ближайшее время вам предстоит пройти трудный путь и много работать, но это будет для вас положительный опыт, который поможет стать успешнее и обеспечит материальную стабильность.

# Общество
По материалам: rsute

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