Как выглядели бы логотипы известных компаний, если бы их рисовали художники из Средневековья
Сегодня, 17:00
Средневековая живопись производит впечатление даже на современных людей, недаром же она порождает множество шуток и мемов. Если бы известные нам бренды и компании существовали в то время, художники той эпохи могли бы рисовать для них вывески, и выглядело бы всё это весьма своеобразно. На эту тему фантазирует дизайнер Илья Сталлоне. Вот несколько примеров средневековых логотипов от него.
Lay’s
McDonald’s
OZON
Яндекс
А вот так выглядели бы логотипы других его сервисов:
Алиса
Яндекс.Еда
Кстати, однажды мы рассказывали вам историю о любопытном снимке, на котором запечатлены современные Ромео и Джульетта: курьеры из «Яндекс.Еды» и Delivery Club. Прочитать её можно здесь.
Kappa
Amazon
Ferrari
Бонус: а вот так выглядело бы уведомление о непрочитанном сообщении
По материалам: twizz