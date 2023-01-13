. Как выглядели бы логотипы известных компаний, если бы их рисовали художники из Средневековья

Средневековая живопись производит впечатление даже на современных людей, недаром же она порождает множество шуток и мемов. Если бы известные нам бренды и компании существовали в то время, художники той эпохи могли бы рисовать для них вывески, и выглядело бы всё это весьма своеобразно. На эту тему фантазирует дизайнер Илья Сталлоне. Вот несколько примеров средневековых логотипов от него.

Lay’s

McDonald’s

OZON

Яндекс

А вот так выглядели бы логотипы других его сервисов:

Алиса

Яндекс.Еда

Кстати, однажды мы рассказывали вам историю о любопытном снимке, на котором запечатлены современные Ромео и Джульетта: курьеры из «Яндекс.Еды» и Delivery Club. Прочитать её можно здесь.

Kappa

Amazon

Ferrari

Twitter

Бонус: а вот так выглядело бы уведомление о непрочитанном сообщении