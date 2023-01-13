. Как выглядели бы логотипы известных компаний, если бы их рисовали художники из Средневековья
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Как выглядели бы логотипы известных компаний, если бы их рисовали художники из Средневековья

Как выглядели бы логотипы известных компаний, если бы их рисовали художники из Средневековья

Средневековая живопись производит впечатление даже на современных людей, недаром же она порождает множество шуток и мемов. Если бы известные нам бренды и компании существовали в то время, художники той эпохи могли бы рисовать для них вывески, и выглядело бы всё это весьма своеобразно. На эту тему фантазирует дизайнер Илья Сталлоне. Вот несколько примеров средневековых логотипов от него.

Lay’s

McDonald’s

OZON

Яндекс

А вот так выглядели бы логотипы других его сервисов:

Алиса

Яндекс.Еда

Кстати, однажды мы рассказывали вам историю о любопытном снимке, на котором запечатлены современные Ромео и Джульетта: курьеры из «Яндекс.Еды» и Delivery Club. Прочитать её можно здесь.

Kappa

Amazon

Ferrari

Twitter

Бонус: а вот так выглядело бы уведомление о непрочитанном сообщении

# Интересное
По материалам: twizz

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