. Кети Топурия показала сменившую имидж дочь, которую теперь не узнать
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Кети Топурия показала сменившую имидж дочь, которую теперь не узнать

Кети Топурия показала сменившую имидж дочь, которую теперь не узнать
Певица Кети Топурия  отдыхает с семьей на Бали, где ее 7-летняя дочь Оливия экспериментирует с имиджем. Кети Топурия сейчас отдыхает с мужем и детьми на Бали. Певица отправилась за границу вскоре после окончания новогодних праздников, во время которых она много работала. Артистка хвастается в Сети красивыми видами и некоторыми подробностями семейного отпуска. Сегодня она показала, что их арендованная вилла на несколько часов превратилась в салон красоты. Топурия разрешила дочке провести смелый эксперимент с имиджем. Судя по всему, 7-летняя Оливия давно мечтала примерить более хулиганский образ, который бы отражал её характер. В итоге девочке заплели африканские косички с синими прядями.
Топурия снимала на камеру момент перевоплощения дочки в яркую неформалку. Певица позитивно отнеслась к поиску Оливии её фирменного стиля, а вот отчим девочки Лев Деньгов был немного смущен результатом.
«Какой кошмар», с юмором оценил вид падчерицы муж Топурии. А вот остальным изменения в образе Оливии очень понравились. Поклонники исполнительницы в комментариях восхищаются красотой её дочки. Кстати, недавно Топурия призналась, что теплые отношения дочки с отчимом сложились не сразу. Изначально Оливия никак не хотела мириться с разводом родителей и появлением в жизни её матери нового мужчины. Благодаря мудрому поведению мужа Кети жизнь их семьи наладилась. «У них сейчас огромная любовь, и, кстати, она его больше слушается, чем меня», — говорит певица.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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