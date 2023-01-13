. Китай нашел новый способ взять под контроль технологические компании
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Китай нашел новый способ взять под контроль технологические компании

Китай нашел новый способ взять под контроль технологические компанииFT: власти Китая покупают доли в технологических компаниях для их контроля

Власти Китая, которые хотят получить контроль над крупнейшими технологическими группами страны, меняют тактику. Они уходят от жестких мер и санкций, распугавших иностранных инвесторов, сообщает Financial Times (FT).

Пекин нашел новый способ, который может помочь взять под контроль техногигантов, — власти начали покупать небольшие доли в локальных подразделениях крупных технологических компаний. Речь идет об Alibaba и Tencent.

Как отмечает издание, приобретение доли (часто только один процент) аналогично получению «золотой акции». То есть такие сделки дают государству специальные права на принятие определенных деловых решений. Например, они могут контролировать контент.

Китай несколько раз ударял по собственным компаниям, мешая технологическим стартапам привлекать иностранное финансирование, а также усложняя их выход на зарубежные биржи. Все это отражалось на акциях технологических компаний, который значительно падали.

В целом китайские миллиардеры совокупно потеряли 620 миллиардов долларов в 2022 году. Пошлый год стал худшим для них.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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