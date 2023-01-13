. Ксения Бородина набросилась на бывших мужей
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Ксения Бородина набросилась на бывших мужей

Ксения Бородина набросилась на бывших мужей
Ведущая Ксения Бородина недовольна бывшими мужьями. Телеведущая неожиданно обрушила волну негодования на своих бывших мужей – Юрия Будагова и Курбана Омарова, от каждого из которых она растит по дочке. Телеведущую вывели из себя комментарии в соцсети нынешней спутницы ее экс-супруга, которая упомянула имя звезды «Дома-2» в своем опроснике в довольно неприятном ключе. Ксения разразилась гневной тирадой и окрестила Будагова и Омарова безответственными отцами, а себя назвала «идеальной бывшей женой», поскольку ничего не просит у мужчин и не общается с ними. 
«Я сама обеспечиваю наших общих с вашими мужьями детей… Есть такие жены бывшие, которые ни на минуту не оставляют мужей в покое. Для меня же человек, с которым я закончила отношения, грубо говоря, умер из моей жизни, но я никогда не ущемляю права отцов, чтобы они общались со своими детьми. Если вы не поздравляете своих детей с Новым годом, не обеспечиваете их финансово, не занимаетесь воспитанием… Мы в каком веке живем? Это раньше отец мог оставить, и телефонов не было, сейчас же есть возможность общения со своими детьми 24/7. Я уж молчу о том, что нужно обеспечивать и образование, и медицину, отдых и досуг своих детей…», — заявила Бородина.  Телеведущая особо подчеркнула, что пассаж про праздники касался Будагова, который, судя по всему, не позвонил Марусе 31 декабря. Правда, Омаров поступает не лучше своего предшественника. Телеведущая ранее жаловалась, что он почти не навещает Теону, хотя девочка ему постоянно звонит и просит о встрече. В ответ на упреки Курбан сообщил, что тоже хочет сблизиться с наследницей, но не может этого сделать прямо сейчас, а ждет, когда девочка подрастет.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Водолеи ностальгируют, а Тельцы радуются: что предсказывает гороскоп знакам зодиака с 16 по 22 января
Водолеи ностальгируют, а Тельцы радуются: что предсказывает гороскоп
Репортеры CNN запечатлели отступление ВСУ из Соледара
Репортеры CNN запечатлели отступление ВСУ из Соледара
В ООН заявили о готовности Гутерриша помочь урегулировать конфликт на Украине
В ООН заявили о готовности Гутерриша помочь урегулировать конфликт на
Екатерина Волкова показала подросшего внука
Екатерина Волкова показала подросшего внука
Алсу рассказала о непростой жизни в патриархальной семье
Алсу рассказала о непростой жизни в патриархальной семье
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся»
Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся»
Ксения Бородина набросилась на бывших мужей
Ксения Бородина набросилась на бывших мужей
Риту Дакоту пригласили на юбилей экс-свекрови
Риту Дакоту пригласили на юбилей экс-свекрови
Банковские счета Ксении Собчак были заморожены
Банковские счета Ксении Собчак были заморожены
Дмитрий Наразаров рискует накликать на себя беду
Дмитрий Наразаров рискует накликать на себя беду
Татьяна Навка опубликовала фото с дочками в честь «нестандартного праздника»
Татьяна Навка опубликовала фото с дочками в честь «нестандартного
Группа «Илим» выпустила продолжение серии детских книг «Когда я вырасту, я стану спасателем»
Группа «Илим» выпустила продолжение серии детских книг «Когда я

Топ на сегодня

Международные резервы России за неделю увеличились на 4,5 миллиарда долларов
Международные резервы России за неделю увеличились на 4,5 миллиарда
Филипп Киркоров невероятно помолодел в Дубае
Филипп Киркоров невероятно помолодел в Дубае
Виталий Гогунский рассказал о натянутых отношениях с родственниками на Украине
Виталий Гогунский рассказал о натянутых отношениях с родственниками
Иркутский аэропорт зарегистрировал 2,6 миллиона пассажиров в 2022 году
Иркутский аэропорт зарегистрировал 2,6 миллиона пассажиров в 2022 году
Перечислены самые популярные способы обмана пенсионеров
Перечислены самые популярные способы обмана пенсионеров

Еще по теме

Ксения Бородина обрушилась на бывших и их возлюбленных, обвинив их в хайпе на ее имени: "У вас совесть есть?"
Ксения Бородина рассказала об алиментах
Ксения Бородина назвала экс-супруга бесчеловечным
Ксения Бородина заявила, что не содержит Курбана Омарова