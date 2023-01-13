. Ксения Бородина набросилась на бывших мужей

Ведущая Ксения Бородина недовольна бывшими мужьями. Телеведущая неожиданно обрушила волну негодования на своих бывших мужей – Юрия Будагова и Курбана Омарова, от каждого из которых она растит по дочке. Телеведущую вывели из себя комментарии в соцсети нынешней спутницы ее экс-супруга, которая упомянула имя звезды «Дома-2» в своем опроснике в довольно неприятном ключе. Ксения разразилась гневной тирадой и окрестила Будагова и Омарова безответственными отцами, а себя назвала «идеальной бывшей женой», поскольку ничего не просит у мужчин и не общается с ними.«Я сама обеспечиваю наших общих с вашими мужьями детей… Есть такие жены бывшие, которые ни на минуту не оставляют мужей в покое. Для меня же человек, с которым я закончила отношения, грубо говоря, умер из моей жизни, но я никогда не ущемляю права отцов, чтобы они общались со своими детьми. Если вы не поздравляете своих детей с Новым годом, не обеспечиваете их финансово, не занимаетесь воспитанием… Мы в каком веке живем? Это раньше отец мог оставить, и телефонов не было, сейчас же есть возможность общения со своими детьми 24/7. Я уж молчу о том, что нужно обеспечивать и образование, и медицину, отдых и досуг своих детей…», — заявила Бородина. Телеведущая особо подчеркнула, что пассаж про праздники касался Будагова, который, судя по всему, не позвонил Марусе 31 декабря. Правда, Омаров поступает не лучше своего предшественника. Телеведущая ранее жаловалась, что он почти не навещает Теону, хотя девочка ему постоянно звонит и просит о встрече. В ответ на упреки Курбан сообщил, что тоже хочет сблизиться с наследницей, но не может этого сделать прямо сейчас, а ждет, когда девочка подрастет.