Ксения Бородина обрушилась на бывших и их возлюбленных, обвинив их в хайпе на ее имени: "У вас совесть есть?"
39-летнюю Ксению Бородину взбесил пост жены ее бывшего мужа Юрия Будагова. Телеведущая резко отреагировала в соцсетях, обвинив семью в хайпе на своем имени.
Накануне бизнесвумен Залина Баширова, являющаяся нынешней женой Юрия Будагова, ответила на вопрос подписчика. По словам последнего, Ксения Бородина написала, что ее бывшие мужья не нашли красивее и лучше, чем она.
Залина в ответ съязвила по этому поводу. "Бедолаги, может поможем им в поисках?" - написала женщина.
Пост Залины возмутил Ксению Бородину. "Ты лучше помоги своему мужу найти телефон своей 13-летней дочери и поздравить ее с Новым годом! И перечислить деньги на ее обучение хоть раз!" - написала звезда "Дома-2".
При этом Ксения Бородина обрушилась с обвинениями в адрес бывших мужей и их нынешних возлюбленных.
Ксения Бородина призвала бывших и их возлюбленных закрыть свои рты
Ксения Бородина назвала себя идеальной бывшей женой, поскольку обеспечивает детей сама, не требуя от экс-супругов ничего.
Ксения Бородина отметила, что некоторые бывшие жены ни на минуту не оставляют своих экс-супругов в покое.
"Для меня человек, с которым я закончила отношения, просто умер. Шишел-мышел-пернул-вышел!" - заявила звезда.