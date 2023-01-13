. Ксения Бородина обрушилась на бывших и их возлюбленных, обвинив их в хайпе на ее имени: "У вас совесть есть?"

39-летнюю Ксению Бородину взбесил пост жены ее бывшего мужа Юрия Будагова. Телеведущая резко отреагировала в соцсетях, обвинив семью в хайпе на своем имени.

Накануне бизнесвумен Залина Баширова, являющаяся нынешней женой Юрия Будагова, ответила на вопрос подписчика. По словам последнего, Ксения Бородина написала, что ее бывшие мужья не нашли красивее и лучше, чем она.



Залина в ответ съязвила по этому поводу. "Бедолаги, может поможем им в поисках?" - написала женщина.

Ксения Бородина и Юрий Будагов

Пост Залины возмутил Ксению Бородину. "Ты лучше помоги своему мужу найти телефон своей 13-летней дочери и поздравить ее с Новым годом! И перечислить деньги на ее обучение хоть раз!" - написала звезда "Дома-2".

При этом Ксения Бородина обрушилась с обвинениями в адрес бывших мужей и их нынешних возлюбленных.

Вы не устали хайп ловить на моем имени, отвечая на вопросы постоянно обо мне?! И начинать свои опросники с моего имени! У вас совесть есть? Я молчу годами! Вы не устали свои страницы за счет меня раскручивать? Ты меня спросила, говорила я так или нет? Есть телефон, позвони и спроси! А лучше пусть твой муж хоть раз наберет своему ребенку

Ксения Бородина призвала бывших и их возлюбленных закрыть свои рты

Ксения Бородина назвала себя идеальной бывшей женой, поскольку обеспечивает детей сама, не требуя от экс-супругов ничего.



Поэтому на вашем месте я бы закрыла свои богатые рты и прекратила бы трогать меня в каком-либо контексте. Раскручивайте свои страницы сами, мои бывшие, их бывшие, нынешние.

Ксения Бородина отметила, что некоторые бывшие жены ни на минуту не оставляют своих экс-супругов в покое.

"Для меня человек, с которым я закончила отношения, просто умер. Шишел-мышел-пернул-вышел!" - заявила звезда.