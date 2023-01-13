. Лариса Гузеева рассказала о судьбе шоу «Давай поженимся»

Ведущая и актриса Лариса Гузеева высказалась о шоу «Давай поженимся». Шоу «Давай поженимся» не выходит с февраля 2022 года, когда дневной эфир заменили информационным каналом. Ранее предполагалось, что проект вернется на экраны. Но Гузеева заявила об обратном. 63-летняя ведущая популярного шоу «Давай поженимся!» Лариса Гузеева огорошила подписчиков новостью, что любимая телепередача больше не будет выходить на Первом канале. В комментариях к последнему посту, она вступила в переписку с поклонницей и раскрыла планы. «И вам всех благ в новом году! — написала Юлия Одинцова. — Когда же уже будет «Давай поженимся!»?». «Никогда», — резко ответила Лариса Гузеева. «Ой как жаль! А мы ждем что вот-вот».Интересно, что слухи о закрытии шоу ходят уже не первый месяц, но ранее никто не говорил об этом открыто. Первый канал весной и летом сообщал, что проекты вернутся в эфир, когда наступит время, но пока что они на стопе. В Сети же называли даже даты возвращения — осень и зима 2022 года. Но пока этого не случилось. Если покопаться в архивах, то можно предположить, что это шутка. Зная характер телеведущей и ее эмоциональность, такое сообщение она могла написать в сердцах, ведь ранее она, допустим, отвечая на этот же вопрос, говорила: «Не дождетесь» Отметим, что Лариса Андреевна по-прежнему является лицом Первого канала и не сидит без работы. Она сменила Дмитрия Нагиева на проекте «Голос. 60+», а также провела новогоднюю ночь на главной кнопке страны. Напомним, шоу «Давай поженимся!» впервые было показано в эфире в 2008 году. Сначала ведущей была Дарья Волга, но затем ее поменяли на Гузееву.