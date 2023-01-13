. Лунный день сегодня 13 января 2023 года

Каждый новый день таит в себе новые возможности или новые проблемы. Астрологи рассказали, что нас с вами ждет сегодня, а также поведали о том, каким будет настроение ночного светила.

Для начала стоит отметить, что сегодня пятница 13, а это значит, что нас с вами ждет очень опасный и непредсказуемый день. Это опасное время, в которое совершенно точно не стоит рисковать. Чтобы хоть как-то сгладить острые углы, рекомендуем ознакомиться с ритуалами на удачу, которые помогут вам сохранить удачу в этот день.

Фаза Луны: что касается Луны, то сегодня она переходит в Знак Весов. Фаза Убывания не самым лучшим образом сочетается с Воздушной стихией, поэтому 21 лунный день даже с точки зрения Лунной энергетики будет считаться неблагоприятным. Словом, сегодня вероятность того, что все будет получаться, минимальна.

Магнитные бури 13 января: магнитных бурь сегодня не ожидается.

Что принесет удачу сегодня

Что отпугнет успех в этот день

Домашние дела по лунному календарю

надежда на себя;осторожность во всем;чтение книг;спокойный отдых.избавление от ненужных вещей;организационные вопросы;поездки и командировки;принятие важных решений;негативный настрой.

Если вы сегодня проведете генеральную уборку, то можете утратить все силы. Если никаких других планов не было, можно попробовать посвятить себя домашним делам. Самое главное — не избавляться от лишних вещей. Старайтесь не выбрасывать на помойку старые вещи, особенно если у вас есть сомнения в целесообразности. Соберите все, что вам не нужно, а завтра попробуйте принять окончательное решение о том, оставить это или выбросить Всем, у кого после работы останутся время, силы и желание для развлечений, стоит уделить этому время. Астрологи лишь советуют не рассказывать никому о своих целях и мечтах.

Одежда и талисманы удачи на эту пятницу

Совершенно точно сегодня лучше надевать одежду нейтральных цветов — серого, бежевого. Черный цвет допустим, но лучше не создавать слишком темный образ. Также сегодня желательно не надевать одежду красного, оранжевого оттенка. Полезным будет коричневый и песочный цвет, так как эти оттенки относятся к стихии Земли, которая хорошо нейтрализует негатив.

Из украшений, само собой, лучше выбирать серебряные изделия. Они обладают наилучшим защитным и оберегающим эффектом. Из камней в такие дни лучше отдавать предпочтение оберегам типа обсидиана, алмазу, гелиотропу, кошачьему глазу. Последний защитит вас от сглаза, что в пятницу 13 очень важно.

Любовь и общение в 21 лунный день

Одна из главных составляющих гармоничных отношений — возможность независимо от партнера заниматься тем, что доставляет удовольствие. Сегодня эта возможность будет очень актуальна, так как совместные дела могут сорваться. Попробуйте найти себе интересное и увлекательное занятие.





Энергетика сегодняшнего дня опасна, поэтому искать вторую половинку точно сегодня не стоит. Астрологи и эксперты сайта dailyhoro. ru советуют не надеяться на то, что любимый человек удовлетворит все ваши потребности. Займитесь своими личными делами. Если у вас нет второй половинки, то не стоит ее искать сегодня.

Финансы и работа 13 января

Сегодня наступит наихудшее время для старта новых дел. Поставьте все проекты на паузу, если, конечно, у вас есть такая возможность. Сегодня из-за Луны у нас с вами будет мало жизненной энергии, поэтому лучше отдыхать или заниматься чем-то максимально простым.

21 лунный день будет благоприятен для обдуманных финансовых и рабочих решений. Очень хорошо, если у вас есть возможность отложить всю суету и как следует отдохнуть. Приток положительных эмоций и воодушевления придет при занятии любимыми делами. Сегодня не время для мозгового штурма и сложной монотонной работы. Если от нее не убежать, лучше сделать все необходимое в первой половине дня.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Настроение сегодня будет неустойчивым. Он совершенно не подходит для серьезных решений. Старайтесь идти по жизни расслабленно и боритесь с переживаниями. Только в этом случае вы перейдете от негативного настроя к позитивному и обойдете стороной проблемы, посланные пятницей 13.

Сегодня будут полезны дыхательные практики. Что касается физического здоровья, то не исключено, что многих из нас настигнут проблемы. Лишние нагрузки противопоказаны. Старайтесь отдыхать, гулять, общаться с приятными людьми и фокусироваться только на чем-то позитивном.