. Мама мажора отправила сына в глухую деревню

Мать богатого Буратино решила проучить его. Бизнесвумен Алла Капустина устала бороться с сыном Олегом, который не учится, а все время проводит в телефоне и за компьютером. Она решилась на кардинальные меры и переселила сына в деревню. Приютить подростка решила семья Милюковых, воспитывающая шестерых детей. Они уже девять лет, как переехали в поселок Культура Нижегородской области после того, как продали четырехкомнатную городскую квартиру. Сначала это был небольшой дом с лампочкой только на чердаке, но за годы работы им удалось отстроить комфортный коттедж, а также завести хозяйство — кур, коз, оборудовать теплицы и соорудить баню. Олег не проявил энтузиазма при переезде. Во время съемок программы «МАЛАХОВ» для телеканала «Россия 1» было заметно его негодование. С ходу он спросил, есть ли пароль от wi-fi, но ему ответили: Интернетом дома пользуются только для учебы, так как свободного времени просто нет. Сначала подросток-мажор, привыкший к элитной школе в Москве, со скепсисом воспринял поручения от главы семейства. На все отвечал: «Зачем это надо?». «Вообще не понимаю… Ферма какая-то, коз доить, коров. Там в 6 утра просыпаются, а я в 10 встаю — самое раннее. Для меня поход в деревенский туалет — это ужас. Там даже бумаги нет. А как они живут без домработницы?..», сказал Олег Капустин. Несколько дней парню понадобилось для того, чтобы привыкнуть к новым обязанностям. Ему необходимо было почистить загон для животных, вынести мусор, убрать снег. К вечеру он валился с ног. «День максимально ужасный. Из развлечений ничего нет, еще картошку заставили чистить. «Что приготовил, то и будем есть», — ответили мне. Хочу обратиться ко всем деревенским ребятам и жителям. Вам в кайф это все? Я мечтаю вернуться в Москву», — сказал Олег. В семье Милюковых он нашел поддержку в лице самого старшего сына. Парня тоже зовут Олег, ему 19 лет. Он с детства приучен к труду, помогает родителям, а также мечтает пригодиться в родной деревне. Он уже заработал на соседний участок и собирается строить там дом. В свободное время молодой человек увлекается музыкой и живописью — кружки и секции есть в соседнем поселке, куда нужно пешком идти около двух километров. В итоге через несколько дней Олег Капустин втянулся в деревенскую жизнь и даже нашел в ней плюсы. Ему понравилась баня, а также вкуснейшие огурцы, которых не купишь в Москве. А в загоне для животных у парня появилась любимая коза. «Посоветовал бы съездить сюда всем. Я не думаю, что человек после того, как посетит эти места, уедет с кислым лицом и плохим мнением», рассказал Олег Капустин. Приехавшая проведать сына мать не узнала наследника и обрадовалась тому, сколько нового и интересного он узнал за это время. Она предложила Олегу купить соседний участок с домом — парень тут же согласился, ведь компания у него уже есть. Сейчас идет процесс оформления документов. «Я приглашу сюда всех друзей и покажу, как тут круто», — сказал Олег в эфире программы «МАЛАХОВ» на телеканале «Россия 1».