. Мария Кожевникова изрядно поправилась и вышла в свет в спортивном костюме
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Мария Кожевникова изрядно поправилась и вышла в свет в спортивном костюме

Мария Кожевникова изрядно поправилась и вышла в свет в спортивном костюме
Звезда «Универа», 38- летняя актриса Мария Кожевникова в последние три года боролась с тяжелой болезнью. Накануне в столичном кинотеатре «Художественный» состоялась премьера шпионской комедии Гая Ричи «Операция Фортуна: Искусство побеждать». Оценить фильм пришли многие звезды отечественного шоу-бизнеса. Среди приглашенных была и 38-летняя Кожевникова, которую, правда, на красной дорожке узнали не сразу. Ради этого выхода в свет актриса явно решила не наряжаться. Она надела растянутый костюм серого цвета в стиле «спорт-шик», ботинки на каблуке, а сверху накинула черный мешковатый жакет. Вместо сумочки звезда взяла с собой большой чехол для смартфона на длинном ремешке.
Мария Кожевникова шокировала поклонников внешним видом. Многодетная мама изменилась до неузнаваемости. Она сильно располнела. Вероятно, из-за тяжелой болезни, с которой борется не первый год. Актриса, известная по роли студентки-блондинки Аллочки в сериале «Универ», в последнее время редко появляется на публике. Три года назад Марию сразил недуг.
«Нельзя по щелчку пальцев резко вновь стать веселым и жизнерадостным человеком. Я до сих пор еще потихоньку выхожу из депрессии. Мне раньше казалось, что это все дурость, возникающая от безделья. Пока сама не попала в такую ситуацию…» — делилась мама троих детей. Кожевникова порвала с друзьями, перестала отвечать на звонки. Сейчас блондинке немного получше. У нее постепенно появляется желание что-то делать и к чему-то стремиться.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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