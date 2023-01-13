. Минцифры рассказало о разработке законопроекта о штрафах за утечки данных
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Минцифры рассказало о разработке законопроекта о штрафах за утечки данных

Минцифры рассказало о разработке законопроекта о штрафах за утечки данныхВ Минцифры рассказали о разработке проекта о штрафах за утечки данных по поручению Путина

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ рассчитывают, что законопроект об оборотных штрафах будет что документ будет подготовлен в установленные президентом Владимиром Путиным сроки. В настоящее время документ находится в разработке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Отмечается, что будут рассмотрены все поступившие в Минцифры предложения. Также собеседники агентства выразили надежду, что проект его поддержат все участники обсуждения. В ведомстве подчеркнули, что основная задача законопроекта об оборотных штрафах — побудить операторов персональных данных вкладываться в защиту информации и повысить сохранность данных граждан.

Владимир Путин поручил правительству рассмотреть вопрос об установлении оборотных штрафов в отношении компаний, которые допускают утечку персональных данных россиян. Согласно поручению, соответствующие изменения в законодательство кабмин должен подготовить к 1 июля 2023 года. Ответственный за исполнение поручений — премьер-министр России Михаил Мишустин.

# Главные новости
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Кевин Спейси отказался признавать вину в насилии
Кевин Спейси отказался признавать вину в насилии
Как узнать свое будущее с помощью нумерологии
Как узнать свое будущее с помощью нумерологии
Минцифры рассказало о разработке законопроекта о штрафах за утечки данных
Минцифры рассказало о разработке законопроекта о штрафах за утечки
Стас Садальский будет отвечать в суде за свои слова
Стас Садальский будет отвечать в суде за свои слова
Певица Пелагея собрала целый чемодан доказательств на мужа
Певица Пелагея собрала целый чемодан доказательств на мужа
Ирина Хакамада показала фото в бикини
Ирина Хакамада показала фото в бикини
Наргиз Закирова ехидно порадовалась заявлению Гребенщикова
Наргиз Закирова ехидно порадовалась заявлению Гребенщикова
Филипп Киркоров надел обручальное кольцо
Филипп Киркоров надел обручальное кольцо
Настя Ивлеева нашла себе любовника
Настя Ивлеева нашла себе любовника
Стало известно решение Германии по отправке танков Leopard на Украину
Стало известно решение Германии по отправке танков Leopard на Украину
Дисциплинарный комитет РУСАДА оправдал Камилу Валиеву
Дисциплинарный комитет РУСАДА оправдал Камилу Валиеву
В России пообещали повышение ряда социальных выплат
В России пообещали повышение ряда социальных выплат

Топ на сегодня

Международные резервы России за неделю увеличились на 4,5 миллиарда долларов
Международные резервы России за неделю увеличились на 4,5 миллиарда
Microsoft даст сотрудникам право на бесконечный отпуск
Microsoft даст сотрудникам право на бесконечный отпуск
Филипп Киркоров невероятно помолодел в Дубае
Филипп Киркоров невероятно помолодел в Дубае
В США предрекли ВСУ проблемы из-за новых поставок западного оружия
В США предрекли ВСУ проблемы из-за новых поставок западного оружия
Иркутский аэропорт зарегистрировал 2,6 миллиона пассажиров в 2022 году
Иркутский аэропорт зарегистрировал 2,6 миллиона пассажиров в 2022 году

Еще по теме

Путин поручил установить оборотные штрафы за утечку данных
В Думу внесли законопроект о штрафах за задержку распределения бюджетных средств
Минцифры призвало одну категорию россиян обновить приложение «Госуслуги»
Минкомсвязи предложило ввести штрафы за утечку данных