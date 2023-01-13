. Можно ли почистить и порезать лук без слез
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Можно ли почистить и порезать лук без слез

Можно ли почистить и порезать лук без слез

Лук — один из самых распространенных продуктов, без которого не обходится ни одна кухня. Но почистить его, не пролив слезы, удается далеко не всем, поскольку в состав овоща входят лакримоторы — слезоточивые вещества, раздражающие слизистую оболочку глаз. Но есть несколько хитростей, которые без труда помогают это сделать.

Чистка лука при помощи холодной воды

Почистить лук, не пролив при этом слезы, можно при помощи обычной холодной воды. Под ее воздействием лакриматоры растворяются и не оказывают никакого влияния на слизистую оболочку.


Для этого нужно просто набрать в миску холодную воду. Луковицу разрезать на две половинки и положить их в воду. А через несколько минут продолжать нарезку, периодически смачивая нож.

Чистка лука при помощи кипятка

Кипяток и исходящий от него пар действуют так же, как и холодная вода, эффективно растворяя лакриматоры. Лук можно резать, окунув ненадолго в кипяток или просто поставив рядом кипящую воду.

Чистка лука при помощи уксуса

Уксус также нейтрализует действие слезоточивых веществ.


Для этого перед нарезкой лука нужно просто протереть уксусом разделочную доску, на которой его будете резать.

Чистка лука при помощи соли

Перед тем, как резать лук, разделочную доску можно посыпать солью. Она будет впитывать луковый сок, а глаза при этом не будут слезиться.

Другие способы чистки лука


Многие повара пользуются своими проверенными методами для безвредной чистки лука. Например, можно набрать в рот воды и держать ее во рту во время этого процесса. Также можно жевать жвачку или веточку петрушки — в этом случае слезы течь не будут.

Хорошо помогают зажженные рядом свечи или специальные очки, которые надевают во время чистки лука.

# Общество
По материалам: rsute

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