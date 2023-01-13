. Муж Татьяны Навки, Дмитрий Песков рассказал об отсрочке от службы в армии

Супруг фигуристки Татьяны Навки пресс секретарь президента рассказал об отмене отсрочки от службы. На днях депутат Госдумы от КПРФ Нина Останина заявила в своем Telegram-канале, что директива об отсрочке от частичной мобилизации для отцов троих детей до 16 лет была отменена еще 21 декабря. Останина возмущена тем, что изменения не были своевременно донесены до населения. Теперь политик намерена бороться за то, чтобы многодетные папы все же получили отсрочку. «Тот факт, что частичная мобилизация завершена, означает, что призывать отцов с тремя детьми не будут. Похоже, документ издан потому, что возвращать уже находящихся в зоне специальной военной операции очень тяжело. Но ведь это тоже можно и нужно было разъяснить!» — посетовала Нина Александровна. По этому поводу сегодня высказался пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.«Кремлю ничего не известно об отмене отсрочки для отцов с тремя детьми», — отметил он в беседе с «Осторожно Media». Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. В рамках нее призвали чуть более 300 тысяч мужчин, отслуживших в армии и имеющих боевой опыт. На днях общественность обсуждала вторую волну призыва, которая должна была якобы начаться в начале января. Данную информацию власти опровергли. В частности, Дмитрий Песков назвал ее вбросом. «Слушайте, очень много провокационных сообщений публикуются в соцсетях. И нужно ориентироваться на ту информацию, которая поступает от министерства обороны, от президента. А что касается мобилизации, президент уже все сказал», — поделился пресс-секретарь главы государства в разговоре с журналистами.