. На Стаса Садальского собирается подать в суд Татьяна Кравченко

Актер Стас Садальский обвинил Кравченко в алкоголизме. Актриса готова отстаивать свою честь в суде. Звезда сериала «Сваты» и народная любимица Татьяна Кравченко неожиданно для себя оказалась героиней скандальных новостей. Возмущенная словами Станислава Садальского, обвинившего ее в алкоголизме, народная артистка РФ Татьяна Кравченко заявила, что будет отстаивать свою честь в суде. Звезда «Сватов» чувствует себя оскорбленной: Садальский заявил во всеуслышание, что она сорвала спектакль, так как перебрала со спиртными напитками. «Неправда и то, что по моей вине был сорван спектакль. Никакого срыва не было. Вместо меня ввели другую актрису. Я подаю на Садальского в суд за клевету. То, что он сказал — чудовищная ложь и подстава», — приводит слова Татьяны Кравченко издание «РИА ФАН» со ссылкой на kp.ru.Татьяна Кравченко большую часть своей жизни играет — в кино и театре. Но народную славу она завоевала после выхода сериала «Сваты», где великолепно исполнила роль Валюхи Будько. С 1990-го она является частью труппы знаменитого театра «Ленком», в последние годы ездит по городам и с антрепризой. «Тиражирование мифов о моей алкогольной зависимости омерзительно. За все время моей долгой актерской карьеры в театре и в кино я не сорвала ни одной репетиции, ни одного спектакля, ни одной съемки. В ''Ленкоме'' это вообще было невозможно, артисты за подобные проступки увольнялись Марком Анатольевичем Захаровым немедленно. И сегодня, уверяю вас, в театре железная дисциплина. Я не хочу даже комментировать и давать характеристику самому Садальскому и опускаться до его уровня», — заключила звезда в беседе с «МК».