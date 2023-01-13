. На Xbox в Human: Fall Flat стал доступен новый уровень — «Миниатюра»





Поддержка игры Human: Fall Flat со стороны разработчиков и сообщества продолжается, несмотря на скорое 7-летие проекта. Human: Fall Flat получает новые уровни, и теперь на приставках Xbox в игре доступен уровень под названием «Миниатюра», ранее его добавили в версию для PC.

Уровень «Миниатюра» уменьшает в размере главных героев, предлагая им столкнуться с привычными предметами и растениями гигантских размеров. Это 22-й официальный уровень в игре Human: Fall Flat, разработчики выпускают новые крупные уровни примерно 2-3 раза в год. Вместе с новым уровнем, в игре на Xbox стала доступна пара новых достижений.

Напомним, игра Human: Fall Flat является частью подписки Game Pass, а суммарный тираж проекта давно превысил 30 миллионов копий.

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