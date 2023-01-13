. Nacon и Cyanide выпустят Chef Life: A Restaurant Simulator на Xbox уже 23 февраля — новый трейлер





Анонсированный несколько месяцев назад симулятор шеф-повара от издательства Nacon и студии Cyanide выйдет 23 февраля 2023 года. Игра Chef Life: A Restaurant Simulator сегодня получила новый трейлер, в котором разработчики показали порядка 2 минут разнообразного игрового процесса. Выходит проект на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC.

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В игре Chef Life: A Restaurant Simulator предстоит полностью погрузиться в жизнь ресторатора — от мелких деталей до основных задач. Игроки должны будут обставить свой ресторан, создать меню, готовить блюда и стремиться к получению звезд Мишлен.

Согласно информации в Steam, игра Chef Life: A Restaurant Simulator получит русскоязычную локализацию в день релиза.