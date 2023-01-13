. Наргиз Закирова ехидно порадовалась заявлению Гребенщикова
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Наргиз Закирова ехидно порадовалась заявлению Гребенщикова

Наргиз Закирова ехидно порадовалась заявлению Гребенщикова
Артистка Наргиз Закирова высказалась о словах музыканта. Нашумевшее заявление музыканта вызвало у депортированной певицы восторг. Борис Гребенщиков, обосновавшийся в Израиле, дал интервью местной прессе. Он высказал все, что думает о происходящем, осудив действия России.
При этом, музыкант заявил, что россияне — это фашисты и психически больные. На высказывание Гребенщикова тут же отреагировала русофобка Наргиз Закирова. Она восхищенно зааплодировала ему в своем микроблоге. «Никогда не сомневалась в Борисе Борисовиче!» — призналась певица. Сама Наргиз за прошлый год не раз оскандалилась своими заявлениями в адрес россиян и нашей страны. За это ее депортировали, ей запретили здесь зарабатывать и появляться в России ближайшие полвека.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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