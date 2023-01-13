. Настя Ивлеева нашла себе любовника

Ведущая Настя Ивлеева сделала признание. Телеведущая вновь запутала своих поклонников. Блогер Настя Ивлеева рассказала, что отправилась в путешествие с дорогим для нее человеком. Примечательно, что Ивлеева не назвала имя этого близкого ей спутника.К слову, Настя намекнула на скрытый в послании обман. Возможно, после участия в шоу «Сердце Ивлеевой» телеведущей захотелось немного хайпа и обсуждений. «Ну что, новость хайп! Я улетела отдыхать со своим любимым человеком», — написала в своем микроблоге Настя.