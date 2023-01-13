. Наступает самый опасный день

Предсказатели рассказали о самых опасных днях 2023 года. На наступивший 2023 год специалисты дали уже множество прогнозов. Все сходятся во мнении — он не будет простым, но у России больше шансов добиться благополучия, чем у кого-либо. Но и в этот непростой год отмечают особые дни повышенной опасности, когда нужно быть максимально осторожными и соблюдать целый ряд условий, чтобы не испортить и даже более того — не сломать себе жизнь. Провидцы отметили, что в 2023 году будет целый ряд тревожных дат, но ближайшая смутная дата — уже завтра, 13 января. Такое совпадение числа и дня недели считается мистическим и пугающим. Многие верят, что в пятницу, 13-го пробуждаются потусторонние силы, из-за чего нас преследуют неудачи. А некоторые считают, что в этот день велик риск очень страшных событий. День выпадает на пятницу, что усиливает отрицательную энергетику, повышается риск различных ЧП. Эксперты в области эзотерики настоятельно не советуют в этот день гадать, опасно желать кому-то зла, проводить какие-то ритуал. Когда пятница совпадает с 13-м днем месяца, велика вероятность наведения порчи, пишет eaomedia.ru. Также желательно избегать ссор, особенно с незнакомыми и отрицательно настроенными личностями. Всего в этом году будет две пятницы, 13-е — в январе и октябре, и в эти дни лучше затаиться и избегать конфликтов. Специалисты отмечают, что в 2023 году, к тому же, произойдут еще и суперлуния. Осторожность следует проявлять 3 июля и 1 августа, сильного влияния небесного тела не ожидается 31 августа. Дни затмения: 20 апреля, 5 мая, 14 и 28 октября.