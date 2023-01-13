. НАТО перебросит в Румынию три самолета для наблюдения за границей Украины

НАТО перебросит в Румынию три самолета с системой AWACS

НАТО перебросит в Румынию три самолета, оснащенные системой AWACS (Авиационный комплекс радиообнаружения и наведения). Об этом пишет ТАСС.

Ранее такие самолеты отправляли для слежения за границей Украины с Россией. Как писало издание CBS News в марте 2014 года, два самолета, оснащенных AWACS, отправили пролететь над Румынией и Польшей, чтобы «понаблюдать за развитием кризиса на Украине». Решение прозвучало после присоединения Крыма, который западные страны назвали незаконной оккупацией.