. Обращение в ломбард: как сдают золото и почему это выгодно

Ломбард – место, где можно выгодно продать ювелирные украшения, получив за них средства. Если у вас есть золото, а деньги нужны срочно, то следует обратиться именно в такое место. Ломбардов много, но выбирать среди них нужно именно тот, где ювелирные украшения можно будет сдать на выгодных условиях.

Кто может сдать золото

Процедура достаточно проста. Клиент должен быть совершеннолетним и иметь при себе паспорт. Можно предъявить и какой-либо иной документ, к примеру, военный билет, миграционную карту или удостоверение беженца. Стоит обратиться в ювелирный ломбард, где все документы оформляют максимально быстро.

Что можно сдать

Ломбардами принимаются золотые и серебряные изделия, предметы обихода из золота и серебра, монеты. Принимают не только новые украшения, но и старые.

Как сдают золото

Клиент присутствует во время процедуры и может наблюдать за действиями сотрудника ломбарда. Специалист пользуется высокоточными приборами. Украшение будет осмотрено и взвешено, затем назовут сумму, которую за него выплатят. В ломбарде учитываются разные параметры:

Состояние украшения. Если вещь новая и красивая, она получит максимальную оценку, за потертые и поцарапанные предметы дают меньше.



Вес предмета. Это важный параметр, на который обращает внимание специалист.



Проба металла. Чем выше, тем лучше.



Как выполняется проверка

Оценщики пользуются разными приемами, позволяющими определить качество изделия. На каждом украшении стоит клеймо, на которое смотрит эксперт. Иногда используют магнето – хорошо известно, что золото не притягивается магнитом.

Почему люди обращаются в ломбарды

Финансовое положение человека может резко измениться. От увольнения с работы, долгов, различных неприятностей никто не застрахован. Причина обращения в ломбард часто банальна – человек не рассчитал траты и ему не хватило средств. Или нужно отремонтировать машину, купить технику, потратиться на лечение. При возникновении кризисной ситуации ювелирные украшения помогут выйти из затруднительного положения.

Обращаться в такое учреждение очень выгодно в силу оперативности. Сумму можно получить в тот же час, что выгодно отличает ломбард от банка. В последнем нужно много документов, придется прождать определенное время, могут отказать. В ломбарде никаких сложностей, волокита с бумагами отсутствует, что делает обращение в него отличным решением.