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Опальных звезд хотят запретить

Опальных звезд хотят запретить
Звездам, устроившим демарш, могут запретить участвовать в проектах с государственным участием.   Также прозвучала идея лишать покинувших страну культурных деятелей почетных званий. Депутат Госдумы от «Единой России» Екатерина Стенякина (член комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов) предложила создать стоп-лист культурных деятелей, которые не должны участвовать в проектах, финансируемых государством. «Должен появиться публичный стоп-лист тех, кто не должен появляться на культурных площадках, на федеральных каналах и участвовать в проектах, финансируемых государством. Уверена в том, что это будет справедливо! Люди должны знать тех, кто предал страну. Это не цензура, а логичная реакция на отвратительное, на мой взгляд, поведение», — цитирует слова Стенякиной ТАСС. Дополнительно парламентарий предложила проработать систему лишения госнаград для деятелей культуры, «оскверняющих» Россию. По ее мнению, общественные организации, которые выдвигают кандидатов на награждение государственными наградами и почетными званиями, должны выступать с предложениями о лишении ранее врученных наград. И обязательно должен быть принят четкий перечень причин, по которым к деятелю культуры будут применяться подобные санкции. Телезвезда Тина Канделаки уже проводит опрос в Telegram, какие артисты должны попасть в такой стоп-лист.
# Общество / Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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