. Ошибки, которые нужно позволить совершать детям, чтобы они выросли счастливыми и успешными

Воспитывая детей, родители часто огорчаются их плохому поведению, ошибкам и неудачам, всеми силами стараясь, чтобы таких огорчений было как можно меньше. Образ идеального ребенка настолько прочно укрепился в сознании людей, что любой его поступок оценивается с позиции нормы. И любое отклонение от этой нормы нередко воспринимается как трагедия. Однако существует и другое мнение.

Известный американский социолог и автор многих трудов Кэтрин Рамспергер утверждает, что ошибки детей помогают им извлекать бесценный опыт, необходимый для дальнейшей жизни и коммуникации в социуме. Благодаря этому опыту дети получают необходимое развитие и могут построить свою счастливую и благополучную жизнь.

Основные ошибки, которые они должны совершать для этого, могут быть неожиданными и весьма неудобными для родителей, однако они необходимы для получения важных жизненных уроков.

Дети создают беспорядок

Маленькие дети, по мнению родителей, могут часто вести себя безобразно — разбрасывать вещи, бегать по лужам, рисовать на стенах, громко кричать. Но не спешите делать им замечание и запрещать веселиться таким образом.





Понаблюдайте за их поведением, когда они совершают непозволительные с вашей точки зрения поступки. В этот момент выражение детского лица становится по-настоящему счастливым. Учеными доказано, что в такие моменты в организме ребенка действительно возрастает уровень серотонина — гормона счастья. У него снижается уровень стресса, улучшается работа иммунной системы, нормализуется сон.

Вместо запрета поощряйте его исследовательское поведение, не ленитесь лишний раз постирать перепачканные вещи, поклейте его комнату специальными обоями, на которых можно рисовать мелом или маркером — ваш ребенок будет счастлив.

Дети получают плохие оценки

Всякий раз, когда мы пытаемся сделать за ребенка его домашнее задание или какой-то школьный проект, чтобы он получил лучшие оценки, мы лишаем его возможности созидать и учим ощущать свою беспомощность. Плохие оценки вскоре забудутся, а это ощущение останется с ребенком на всю жизнь.





Для того чтобы преуспевать, ваш ребенок должен всесторонне развиваться — обеспечьте его этим развитием, пробудите в нем любознательность, стремление к соперничеству. Только в этом случае вы сможете подготовить его к будущей взрослой жизни, где он сможет стать лидером и обходиться без посторонней помощи.

Дети пререкаются с родителями

Родителей огорчает, когда подрастающий ребенок начинает по любому поводу с ними пререкаться, а то и повышать голос. Они возмущаются таким поведением и нередко начинают кричать в ответ.





Однако ребенок ведет себя так, потому что пытается осознать и утвердить свое «я», а родители для этой цели самые близкие и безопасные люди. Кэтрин Рамспергер рекомендует на этот период взросления обзавестись более «толстой кожей» и дарить им взамен любовь и уважение. По ее мнению, родителей должна успокаивать мысль, что дети, которые пререкаются в период взросления, как правило, вырастают более уверенными в себе и успешными.

Дети следуют за толпой

Подрастая, дети стараются «вписаться» в социум и нередко оказываются ведомыми толпой. Это обычно пугает родителей, ведь окружение детей не всегда может оказаться благонадежным.





Здесь важно четко дифференцировать ситуацию и, конечно же, вовремя оградить ребенка от криминальной среды, в которой задействованы наркотики, алкоголь или безнравственное поведение. Но не стоит этого делать, если его окружение — позитивные молодые люди, общение с которыми не позволит вашему ребенку попасть в дурную компанию. Необходимо мужество, чтобы в определенный период его жизни ослабить над ним опеку и довериться его способностям сделать правильный выбор.

Дети странно одеваются

Желание выделяться из толпы, надевать на себя странные и часто несочетаемые вещи свойственно всем детям. Это абсолютно нормально и развивает в ребенке осознание своей личности, своей индивидуальности.





Родители, которые поощряют такое самовыражение в детях, имеют гораздо больше шансов воспитать уверенного в себе, креативно мыслящего и успешного человека. Никогда не запрещайте детям надевать те вещи, которые им больше нравятся, даже если это одни и те же джинсы в течение длительного периода времени.

Любые ошибки ваших детей — это их важные жизненные уроки, которые помогут им лучше ориентироваться в условиях взрослой жизни и сделают их счастливыми.