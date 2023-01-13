. От чего нужно избавиться Тельцам, чтобы стать счастливее

Тельцы — достаточно успешные люди, причем во всех сферах жизни. Тем не менее, они часто бывают лишены счастья. Чтобы достичь состояния счастья. Астрологи советуют представителям данного Знака избавиться от того, о чем пойдет речь в этой статье.

Всем нам хочется прийти к внутренней свободе и счастью, но не у всех нас это получается сделать. Если вы хотите стать свободными, счастливыми и успешными, придется научиться избавляться от того, что тянет вас ко дну.

Спешка

Тельцы очень хотят добиваться успеха моментально, но этого часто не происходит. Они сильно расстраиваются, если удача не улыбается им в самом начале нового пути. Это заставляет их переживать, раздражаться и в целом выходить из себя. Из-за этого Тельцы часто торопят события, имеют завышенные ожидания относительно новых дел, увлечений, отношений.

Жадность

Еще Тельцы нередко бывают очень жадными. Жадность проявляется в первую очередь в любовной сфере, а не в финансовой. Тельцам нравится внимание противоположного пола, но им вечно его мало. Точно так же, как каждый человек привыкает к богатству, Тельцы привыкают к вниманию окружающих. Сегодня им достаточно одной мимолетной улыбки, но завтра им нужны все «лайки» в социальных сетях, а также куча восторженных взглядов на улице.

Проблема в том, что жадность до внимания окружающих лишает в какой-то степени Тельцов уверенности в себе. Им кажется, что они уже не так привлекательны, поэтому расстраиваются и ищут причины снижения влюбленности со стороны окружающих.

Само собой, финансовая жадность тоже им вредит. Им вечно мало денег. Это касается даже тех представителей Знака, которые очень богаты. Они не могут успокоиться. Иной раз кажется, что Тельцам нужно заработать все деньги мира, чтобы удовлетвориться хотя бы на какое-то время.

Желание пускать пыль в глаза

Тельцам хочется не просто быть счастливыми, успешными и богатыми. Им хочется, чтобы все видели их успех. Гораздо важнее для Тельцов быть первыми и утирать нос своим врагам, коих, к слову, у них бывает очень немало.

Тельцы обожают, когда о них восхищенно говорят, когда они являются примером для многих. Да, это здорово и это приятно, но это стоит рассматривать как приятный бонус к своим достижениям. Стремиться к этому точно нет никакого смысла, так как это забирает очень много энергии и сил. Более того, это порождает в сердцах других людей зависть, а зависть - это главный мотиватор ненависти. Не нужно наживать себе врагов.

Неуважение чужого мнения

Тельцы не признают авторитетов. Да, у них есть знакомые люди, которых они время от времени слушают, но в основном это родители или старшие братья и сестры. В остальных случаях Тельцы очень часто попросту отказываются принимать чужое мнение за истину. Некоторые делают это просто потому, что им нравится спорить, а другим нужно принципиально показать свою непокорность и силу.

Само собой, на отношениях с окружающими это сказывается крайне негативно. Если вы рождены под управлением данного Знака и вы хотите быть счастливыми, не пропускайте мимо ушей советы других людей. Не бойтесь просить их о поддержке. Ничего зазорного в этом нет.