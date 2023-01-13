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Перечислены самые популярные способы обмана пенсионеров

Перечислены самые популярные способы обмана пенсионеровЮрист Иван Соловьев перечислил популярные способы обмана пенсионеров

Популярные способы обмана пенсионеров можно разделить на несколько групп, рассказал «Прайму» заслуженный юрист России Иван Соловьев. Первая группа — телефонное мошенничество со счетами, переводами средств и кредитами.

Соловьев пояснил, что сюда относится «подозрительная» активность на счете, якобы оказание помощи правоохранителям в расследовании, попытки постороннего человека взять кредит от имени пенсионера по якобы липовой доверенности, оформление кредит «преступником» с одинаковой с потенциальной жертвой фамилией, а также данные о якобы совершенных переводах денег на Украину.

Юрист добавил, что мошенники начали оперировать информацией о недавно совершенных гражданином визитах в банк, что окончательно сбивает пожилых людей с толка и заставляет верить злоумышленникам. Также он перечислил во второй группе такие способы обмана, как выигрыш в акциях и предложение сменить телефонный тариф на более выгодный. Еще одна схема — якобы беда с родственниками.

Ранее стало известно, что мошенники начали обманывать россиян, получивших новые банковские карты. Они звонят людям через 10-15 минут после доставки карты и предлагают якобы ее активировать.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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