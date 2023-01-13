Петербуржец рисует весёлые комиксы, доказывая, что жизнь — сериал, в котором нам досталась главная роль
Случаются дни, когда повседневная рутина настолько надоедает, что хочется сбежать от неё подальше и окунуться в весёлый и дружелюбный мир нарисованных историй. Именно такой атмосферой обладает выдуманная вселенная комиксиста Павла Шишунера. Поверьте, вы влюбитесь в неё с первого рисунка!
Художник рисует яркие и запоминающиеся комиксы на разнообразные тематики. Каждый читатель, решивший ознакомиться с творчеством автора, сможет найти то, что ему больше всего придётся по душе. Сюжеты проекта «Шишунер сделал это!» просты и понятны каждому. Поэтому гарантируем, что при их просмотре вы получите море удовольствия.
Планы такие планы
Польза? Нет, не слышал
Когда решил преподнести хозяину что-нибудь особенное
Разница между книгой и аудиокнигой
Каждому знакомы эти двое
Павел Шишунер — талантливый комиксист из Санкт-Петербурга. Он создаёт комиксы на различные бытовые и социальные темы. В центре внимания художника находятся два персонажа — молодой парень в фиолетовой кофте и его кот Афанасий. Однако нередко в работах Павла появляются и другие персонажи, за которыми не менее интересно наблюдать.
Последствия праздников
Хотя бы так
Свети, свети, огонёк
Новый вид зебры
Когда не привык ездить в общественном транспорте без музыки
Шишунер — псевдоним автора. Взялся он из тетради с конспектом по психологии и в буквальном смысле имеет значение «жизнерадостный».
Проводы старого года
Хитрости маркетинга
Осень щедра на дары
Певец
Духовное что-то ныне обесценилось
Немножко абсурда никогда не помешает
Зато честно признался
Сегодня проект содержит в себе целых три серии комиксов: это сам «Шишунер сделал это!», сюжетный комикс «Пропажа», рассказывающий о побеге кота Афанасия из дома, и комикс «Путь в Пенегурт», сделанный в стиле фэнтези. Ознакомиться со всеми работами Павла можно в его группе.
Также предлагаем вам посмотреть работы ещё одного талантливого автора, который специализируется на колких шуточках и безграничной иронии.