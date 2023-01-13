. Певица Пелагея собрала целый чемодан доказательств на мужа

Певица Пелагея продолжает судиться с бывшим мужем. Артистка и хоккеист Иван Телегин расстались еще три года назад, но в их истории до сих пор не была поставлена жирная точка. Экс-супруги продолжают судиться друг с другом: то из-за претензий на совместно нажитое имущество, то из-за алиментов. Накануне певица поделилась новостью о том, что ей удалось выиграть очередной суд против бывшего мужа. В Сети появилось фото Пелагеи с адвокатом по семейному праву Филиппом Рябченко. Они объявили о своей победе и показали целый чемодан подтверждающих документов, который им пришлось носить с собой на заседания. «Выиграли третий суд!», — поделилась новостью Пелагея.Подробности судебного слушания артистка афишировать не стала. Она, хотя и мечтает «уничтожить» Телегина, заботится о будущем их общей дочки Таисии. Когда наследница звезды вырастет, она и так узнает из СМИ много нового о своем отце. Напомним, что в конце 2019 года Пелагея ушла от мужа из-за его измены. Она узнала о том, что Телегин завел роман с Марией Гончар, на которой он женился всего через полгода после развода. Насколько известно, хоккеист после новой женитьбы перестал участвовать в воспитании дочки. Недавно он ещё и добился сокращения суммы алиментов, которую ему приходится выплачивать бывшей жене на содержание пятилетней Таисии.