. Певица Пелагея собрала целый чемодан доказательств на мужа
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Певица Пелагея собрала целый чемодан доказательств на мужа

Певица Пелагея собрала целый чемодан доказательств на мужа
Певица Пелагея продолжает судиться с бывшим мужем. Артистка и хоккеист Иван Телегин расстались еще три года назад, но в их истории до сих пор не была поставлена жирная точка. Экс-супруги продолжают судиться друг с другом: то из-за претензий на совместно нажитое имущество, то из-за алиментов. Накануне певица поделилась новостью о том, что ей удалось выиграть очередной суд против бывшего мужа. В Сети появилось фото Пелагеи с адвокатом по семейному праву Филиппом Рябченко. Они объявили о своей победе и показали целый чемодан подтверждающих документов, который им пришлось носить с собой на заседания. «Выиграли третий суд!», — поделилась новостью Пелагея.
Подробности судебного слушания артистка афишировать не стала. Она, хотя и мечтает «уничтожить» Телегина, заботится о будущем их общей дочки Таисии. Когда наследница звезды вырастет, она и так узнает из СМИ много нового о своем отце. Напомним, что в конце 2019 года Пелагея ушла от мужа из-за его измены. Она узнала о том, что Телегин завел роман с Марией Гончар, на которой он женился всего через полгода после развода. Насколько известно, хоккеист после новой женитьбы перестал участвовать в воспитании дочки. Недавно он ещё и добился сокращения суммы алиментов, которую ему приходится выплачивать бывшей жене на содержание пятилетней Таисии.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

Последние новости

Кевин Спейси отказался признавать вину в насилии
Кевин Спейси отказался признавать вину в насилии
Как узнать свое будущее с помощью нумерологии
Как узнать свое будущее с помощью нумерологии
Минцифры рассказало о разработке законопроекта о штрафах за утечки данных
Минцифры рассказало о разработке законопроекта о штрафах за утечки
Стас Садальский будет отвечать в суде за свои слова
Стас Садальский будет отвечать в суде за свои слова
Певица Пелагея собрала целый чемодан доказательств на мужа
Певица Пелагея собрала целый чемодан доказательств на мужа
Ирина Хакамада показала фото в бикини
Ирина Хакамада показала фото в бикини
Наргиз Закирова ехидно порадовалась заявлению Гребенщикова
Наргиз Закирова ехидно порадовалась заявлению Гребенщикова
Филипп Киркоров надел обручальное кольцо
Филипп Киркоров надел обручальное кольцо
Настя Ивлеева нашла себе любовника
Настя Ивлеева нашла себе любовника
Стало известно решение Германии по отправке танков Leopard на Украину
Стало известно решение Германии по отправке танков Leopard на Украину
Дисциплинарный комитет РУСАДА оправдал Камилу Валиеву
Дисциплинарный комитет РУСАДА оправдал Камилу Валиеву
В России пообещали повышение ряда социальных выплат
В России пообещали повышение ряда социальных выплат

Топ на сегодня

Международные резервы России за неделю увеличились на 4,5 миллиарда долларов
Международные резервы России за неделю увеличились на 4,5 миллиарда
Microsoft даст сотрудникам право на бесконечный отпуск
Microsoft даст сотрудникам право на бесконечный отпуск
Филипп Киркоров невероятно помолодел в Дубае
Филипп Киркоров невероятно помолодел в Дубае
В США предрекли ВСУ проблемы из-за новых поставок западного оружия
В США предрекли ВСУ проблемы из-за новых поставок западного оружия
Иркутский аэропорт зарегистрировал 2,6 миллиона пассажиров в 2022 году
Иркутский аэропорт зарегистрировал 2,6 миллиона пассажиров в 2022 году

Еще по теме

Пелагея в первый раз стала мамой
СМИ: Пелагея и Иван Телегин официально развелись
Пелагея привела подросшую дочку на Пасху в церковь
Пелагея родила первенца