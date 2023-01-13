. Певица Слава похвасталась беременным животом
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Певица Слава похвасталась беременным животом

Певица Слава похвасталась беременным животом
Певица Слава показала свою изменившуюся фигуру. Артистка удивила поклонников изменившейся фигурой. Певица Слава большую часть жизни выступает на сцене. Ее карьера началась с клипа «Попутчица». Теперь в ее копилке множество хитов. Она успевает проводить время с семьей и строить карьеру. Однако недавно артистка объявила о разводе с мужем. При этом именно с ним звезда улетела отдыхать на Мальдивы.
Уже несколько дней Слава делится кадрами с курорта. Она то и дело демонстрирует свои длинные ноги и другие прелести фигуры. Певица накануне решила искупаться в океане. В Сети оказалось видео, где она обнажила округлившийся живот. Артистка даже с нежностью его стала гладить рукой. Поклонники решили, что она беременна. Однако звезда сразу внесла ясность.  Примечательно, что Слава на днях хвасталась плоским животом. Она призналась, что умеет раздувать живот. При этом певица также любит вкусно покушать. Это также сказывается на ее фигуре. На следующий день артистка снова демонстрировала точеные формы.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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