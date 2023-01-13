. Пятница 13 января 2023 года: почему это самый опасный день месяца
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Пятница 13 января 2023 года: почему это самый опасный день месяца

Пятница 13 января 2023 года: почему это самый опасный день месяца

Сегодня не обычный день, а пятница 13. Наверняка вы слышали о том, что это опасное время. Это не выдумка, ведь в пятницу 13 в мире происходит много странных и не самых приятных вещей.


Пятница 13 может принести вам массу проблем, так что старайтесь бороться со стрессом, повышенной нервозностью, усталостью и выгоранием. Ниже описаны самые главные проблемы, которые вы можете встретить на своем жизненном пути в это опасное время.

В этот день происходит расцвет черной магии

Черные маги и ведьмы повышают свою активность. 13 января не станет исключением. В этот день будет проводиться масса темных ритуалов по сглазу, привороту и отвороту. Вероятность того, что вы станете их жертвой, мала, но все же имеется. Старайтесь не переходить никому дорогу в этот день, поскольку кто-то из обиженных вами людей может обратиться за помощью к черному магу, чтобы навести на вас порчу или проклятье.

В целом темная энергия будет преобладать над светлой. Это факт, ведь в такие дни ничто не сдерживает зло, зависть, негатив, уныние и страх.

Вы можете запрограммировать себя на неудачи


Наше сознание будет податливым и слабым, поэтому даже малая неуверенность может перерасти в нечто большее. Будьте аккуратнее, ведь ваши негативные мысли могут материализоваться, причем очень быстро.

Иными словами, в такой день как сегодня вы можете узнать, что такое самосглаз. Если вы сглазите себя в пятницу 13, последствия окажутся весьма плачевными. Чтобы этого не происходило, постарайтесь как можно меньше думать о вчерашнем дне и о неудачах, которые происходили с вами в прошлом.

Вы можете нажить себе новых врагов

В пятницу 13 люди становятся более агрессивными. Вывести кого-то из себя будет значительно проще. Да и вы сами можете стать более податливыми на провокации. Это значит, что нужно научиться спокойнее реагировать на слова и действия других людей. По возможности лучше сразу просить прощения за ошибки, идти на компромиссы.

Если есть возможность просто обойти стороной токсичных людей, сделайте это. Не общайтесь с теми, кто вам не нравится.

Вы можете сильно устать


В пятницу 13 темная энергия высасывает из нас все силы. Вероятность того, что вы сможете сохранить привычный уровень продуктивности, будет минимальной. Скорее всего, ваша продуктивность упадет. Не переутомляйтесь в этот день, несмотря на то, что завтра суббота. Если вы сильно устанете, могут сорваться ваши планы на выходные.

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По материалам: dailyhoro.ru

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