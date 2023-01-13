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Планеты возле красного карлика

Планеты возле красного карлика

Космический телескоп TESS обнаружил уже вторую землеподобную планету в потенциально обитаемой зоне у звезды TOI-700, красного карлика в созвездии Золотой Рыбы.

Звезда TOI-700 находится примерно в 102 световых годах от нас. Ее масса и размер составляют около 40 % массы и размера Солнца, а температура поверхности вдвое ниже солнечной. В 2020 году астрономы объявили об открытии трех экзопланет, вращающихся вокруг TOI-700. Самая близкая к звезде планета, TOI-700b, имеет размеры почти такие же, как у Земли. Она, вероятно, каменистая и совершает оборот вокруг звезды за 10 дней. Планета TOI-700c — газовый гигант, примерно в 2,6 раза больше Земли, на путь вокруг родительской звезды она затрачивает примерно 16 дней. Самая удаленная планета, TOI-700d, чуть крупнее Земли (масса — 1,6 земных, радиус — 1,14 земных) и имеет период обращения 37,43 дня. TOI-700d находится в потенциально обитаемой зоне своей звезды, она получает от звезды 86 % энергии, которую Солнце дает Земле. Температура поверхности TOI-700d, по словам ученых, составляет –3 °C. Следует помнить, что все три планеты находятся достаточно близко к звезде, поэтому под влиянием ее гравитации они всегда обращены к звезде одной стороной, что вызывает большую разницу температур между освещенным и неосвещенным полушариями.

Размер новой планеты, получившей обозначение TOI-700e, составляет 95 % размера Земли. Период ее обращения — 28 дней. «Если бы звезда была немного ближе или планета немного больше, мы могли бы обнаружить TOI-700e в данных первого года работы TESS, — рассказывает Бен Хорд из Университета и Центра космических полетов имени Годдарда NASA. — Но сигнал был настолько слабым, что нам понадобился дополнительный год транзитных наблюдений, чтобы идентифицировать его».

Об открытии TOI-700e сообщает публикация в Astrophysical Journal Letters.

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По материалам: polit.ru

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