. По итогам декабря потребительские расходы россиян выросли на 3,6% — до 5,6 триллиона рублей
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По итогам декабря потребительские расходы россиян выросли на 3,6% — до 5,6 триллиона рублей

По итогам декабря расходы россиян на товары и услуги составили 5,6 триллиона рублей, что соответствует росту на 3,6% г/г в номинальном выражении (т.е. без учёта инфляции). При этом, как отмечают аналитики СберИндекса, россияне продолжили активно тратить сбережения и на неделе со 2 по 8 января, сообщает пресс-служба Байкальского банка Сбербанка.

На первой неделе января 2023 года темпы роста потребительских расходов оказались достаточно высокими (+6,8% г/г), что сопоставимо с ростом неделей ранее (+6,8% г/г за 26 декабря 2022 г. – 1 января 2023 года) В номинальном выражении их объем был низким, но это соответствует нормальной сезонности, которая вызвана новогодними каникулами.

Немного ускорились траты на непродовольственные товары: со 2 по 8 января они выросли на 0,6% г/г. Есть признаки того, что на новогодних каникулах население отправилось в торговые центры. Например, расходы в категории «Одежда, обувь и аксессуары» за предыдущую неделю снизились на 12,1% г/г (в декабре 2022 года снижение было выше: -20,9% г/г), траты на «Товары для красоты и здоровья» уменьшились на 5,4% г/г (-13,0% г/г за декабрь 2022 года), а на «Бытовую технику и электронику» упали на 14,2% г/г (-22,9% г/г за декабрь 2022 года).

Расходы на услуги за предыдущую неделю оказались довольно высокими (+11,9% г/г). Это ускорение не является ростом трат на внутренний туризм: расходы на «Авиабилеты» упали на 4,6% г/г (+12,4% г/г в декабре 2022 года), а на «Отели в России» на 14,9% г/г (-5,7% г/г). Однако выросли и ускорили темпы роста расходы на «Кафе, бары и рестораны» +21,7% г/г (+19,8% г/г в декабре 2022 года).

Продовольственные расходы за 2 - 8 января увеличились на 9,3% г/г. По сравнению с декабрем 2022 года есть небольшое ускорение (+7,8% г/г за декабрь 2022 года).

СберИндекс — аналитический портал Сбера, на котором наглядно видно, как меняется жизнь страны. Сегодня на сайте представлено более двадцати индексов, сформированных на основе обезличенных данных. Среди них индекс потребительской активности, оценка текущей динамики ВВП, индексы рынка труда, недвижимости и другие ключевые показатели. Также здесь собраны различные исследования лаборатории СберИндекc. При публикации материалов ссылка на СберИндекс обязательна.

ПАО Сбербанк

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По материалам: irk

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