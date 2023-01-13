. Полчаса обновленного геймплея Skull & Bones показала команда Ubisoft
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Полчаса обновленного геймплея Skull & Bones показала команда Ubisoft

Полчаса обновленного геймплея Skull & Bones показала команда Ubisoft


На днях стало известно, что релиз Skull & Bones задержится в очередной раз. Издательство Ubisoft планировало, после нескольких переносов до этого, выпустить пиратское приключение 9 марта 2023 года. Однако, теперь игра не имеет точной даты релиза, но выйдет она не раньше 1 апреля текущего года.

Чтобы порадовать ожидающих Skull & Bones игроков, авторы проекта провели трансляцию. В рамках получасовой демонстрации, которую можно видеть ниже, сконцентрировались на сюжетных заданиях. Разработчики показали сюжетную миссию, в рамках которой игроки должны отправить по распоряжению королевы подавлять мятеж. Авторы игры Skull & Bones отметили, что в игровом мире будет немало документов, писем и записок, через которые подается сюжет и различные задания.


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Напомним, релиз Skull & Bones запланирован только на Xbox Series X | S, Playstation 5 и PC.

# Технологии
По материалам: newxboxone

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