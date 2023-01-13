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Пользователей Telegram предупредили о самой массовой фишинговой атаке

Пользователей Telegram предупредили о самой массовой фишинговой атакеВ In2security сообщили о самой массовой фишинговой атаке на пользователей Telegram

Мошенники начали самую массовую фишинговую атаку на пользователей популярного мессенджера Telegram. Об этом россиян предупредили специалисты In2security, занимающиеся вопросами информационной безопасности, в посте, опубликованном в минувший четверг, 12 января, в Telegram.

По данным специалистов, злоумышленники массово рассылают в мессенджере сообщения с предложением ознакомиться со списком людей, которые якобы будут мобилизованы в ближайшее время. Пользователям предлагают перейти на фишинговый ресурс, после чего у них выманивают данные учетной записи и крадут аккаунт в Telegram.

«Пожалуй, это самая массовая фишинговая атака на российских Telegram-пользователей за все время существования мессенджера. Предыдущие носили куда более локальный характер и были намного проще организованы в техническом отношении», — сообщается в посте.

Информацию о вредоносной рассылке подтвердил в разговоре с ТАСС главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов. Он посоветовал россиянам не переходить по незнакомым ссылкам в Telegram и установить двухфакторную аутентификацию. Специалист добавил, что на устройство также необходимо скачать антивирус, который будет блокировать переходы на фишинговые сайты.

В декабре стало известно о том, что мошенники начали обманывать пользователей Telegram с помощью популярной схемы, которую ранее использовали на других площадках. Как рассказали в Group-IB, аферисты пишут потенциальным жертвам со взломанных аккаунтов и просят проголосовать за ребенка в конкурсе в интернете.

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По материалам: lenta.ru

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