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Премьер Венгрии Виктор Орбан разочаровался в немецкой практичности из-за Урсулы и Шольца

Премьер Венгрии Виктор Орбан разочаровался в немецкой практичности из-за Урсулы и Шольца

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил в эфире радио Kossuth, что политика немецких властей под руководством Олафа Шольца и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, экс-министра обороны ФРГ, в период кризиса, в частности при введении антироссийских санкций, вызвала "культурный шок" и уменьшила веру венгров в немецкую практичность. По мнению политика, немцы "просчитались" с ограничительными мерами.

"Есть еще один культурный шок у нас, венгров, связанный с немцами. Я вырос с ощущением — в Венгрии всегда так говорили, — что немцы — ну это да! Немцы точные, инженеры, рассчитывают, не торопятся, знают, что делают. Мы сейчас видим, что они делают, ведь в Еврокомиссии немецкий председатель. С санкциями провалились, просчитались, не посчитали до конца с профессиональной точки зрения".

Многие европейские лидеры в период кризиса "свернулись и ощетинились, как ежи". Венгрия же, наоборот, перешла к "активной обороне" и не стала "перекладывать на граждан бремя возросших цен на энергетику, как сделали везде". В частности, продолжила политику снижения коммунальных платежей:


"Благодаря защите коммунальных услуг семьи сэкономили 181 000 форинтов (около 500 долларов) в месяц. Конечно, они не держали их в руках, почтальон им не приносил, но никто и не пришел их забрать".

В настоящее время Евросоюзу не хватает смелости признать ошибочность санкционной политики, а у Будапешта не хватает силы изменить позицию более крупных стран, поэтому антироссийские санкции, скорее всего, будут и дальше вводить, несмотря на то что они демонстрируют свою низкую эффективность.

В Венгрии был объявлен режим чрезвычайного положения в сфере энергетики. Официальный Будапешт принял пакет мер поддержки, в том числе увеличил добычу газа с полутора до двух млрд кубометров.

В конце прошлого года Орбан заявил, что для урегулирования украинского конфликта переговоры должны провести Россия и Соединенные Штаты, а участие Киева тем самым он предложил исключить.

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По материалам: uposters.ru

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