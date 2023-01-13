. Прокуратура внесла представление главе Балаганска из-за коммунальной аварии
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Прокуратура внесла представление главе Балаганска из-за коммунальной аварии

Прокуратура внесла представление главе Балаганска из-за коммунальной аварии

Прокуратура внесла главе Балаганска представление об устранении нарушений закона из-за ненадлежащего содержания муниципального имущества — сетей водоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

Из-за аварии на сетях водоснабжения в поселке Балаганск Иркутской области ввели режим повышенной готовности. Аварию устранят 14 января. Ситуация находится на контроле губернатора Иркутской области. Место порыва водопровода определили: оно находится на глубине 3—4 метров. На месте аварии работают 10 человек и две единицы техники.

Аварийное отключение воды из-за прорыва водопровода произошло 12 января. Редакции IRK.ru об этом сообщили местные жители. Прокуратура Иркутской области организовала проверку.

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По материалам: irk

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